ОТП банк в III квартале нарастил чистую прибыль по МСФО на 22%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ОТП банк в III квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 22% - до 34,1 млрд венгерских форинтов (около 8,8 млрд рублей) против 21,3 млрд форинтов (5,5 млрд рублей) годом ранее, говорится в отчете материнской OTP Group.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года выросла на 26% - до 91,3 млрд форинтов (23,4 млрд рублей).

Расходы на резервы в третьем квартале 2024 года составили 17,8 млрд форинтов (4,6 млрд рублей), что в 1,7 раза больше расходов во II квартале 2024 года (10,6 млрд форинтов, 2,7 млрд рублей) и в 2,1 раза больше расходов в III квартале 2023 года (8,5 млрд форинтов, 2,2 млрд рублей).

Рентабельность капитала в III квартале 2024 года составила 43,1% против 36,7% во II квартале текущего года и 30,7% в III квартале прошлого года.

Операционные расходы в III квартале текущего года составили 23,9 млрд форинтов (6,1 млрд рублей), увеличившись за год на 53%. За 9 месяцев 2024 года этот показатель вырос на 23% - до 65,3 млрд форинтов (16,8 млрд рублей). Группа отмечает, что рост операционных расходов в январе-сентябре текущего года был в основном обусловлен высокой инфляцией.

Активы ОТП банка на 30 сентября 2024 года достигли 2,159 трлн форинтов (555 млрд рублей), увеличившись с начала года на 46,8%, в III квартале - на 6%.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев текущего года вырос на 37,3% - до 990,9 млрд форинтов (255 млрд рублей). В III квартале портфель вырос на 4%.

Средства клиентов на 30 сентября текущего года достигли 1,670 трлн форинтов (429 млрд рублей), увеличившись за 9 месяцев на 51,7%, в III квартале - на 7%.

Собственный капитал за 9 месяцев 2024 года вырос на 1,8% - до 279,5 млрд форинтов (72 млрд рублей). Этот показатель в третьем квартале сократился на 12%.

Группа ранее сообщала, что в отношении России рассматривает все стратегические опции, помня, что любое будущее решение должно соответствовать местным и международным правовым нормам. В отчете за третий квартал, как за второй и за первый, эта фраза отсутствует. При этом OTP Group напомнила, что взяла на себя обязательства по сокращению присутствия в России.

Кроме того, в событиях после отчетной даты группа отметила ужесточение условий сделок по продаже российского бизнеса "недружественными" иностранцами. Размер платежа в бюджет был повышен с 15% до 35% от суммы сделки, размер обязательного дисконта к независимой оценке рыночной стоимости - с 50% до 60%.

OTP Group продолжает получать дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 года выплаты на 37,1 млрд рублей были одобрены Банком России (в том числе 10 млрд рублей в III квартале 2024 года). Решение о выплате еще 4,7 млрд рублей дивидендов пока на стадии рассмотрения.

ОТП банк по итогам III квартала 2024 года занимал 23-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".