Поиск

В Великобритании в июле продажи легковых машин сократились на 5%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании в июле продажи легковых автомобилей упали на 5% в годовом выражении, говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В июле в стране было зарегистрировано 140 154 новых машины, что является минимумом с 2022 года для этого месяца.

Спрос со стороны корпоративных клиентов, закупающих машины для своих автопарков, упал на 6,5%, до 85 594. Продажи частным лицам уменьшились на 3,2%, до 51 646.

Реализация полностью электрических машин (BEV) увеличилась на 9,1%, до 29 825, подключаемых гибридов (PHEV) - на 33%, до 17 489. Продажи гибридов (HEV) сократились на 10%, до 18 551 штуки.

Совокупная доля электромобилей, включая гибриды, составила 47% всего рынка.

Продажи транспортных средств с бензиновым двигателем снизились на 14,7% - до 66 271 единицы, с дизельным - на 7,9%, до 8018.

Самыми популярными моделями в июле стали Kia Sportage (4482), Ford Puma (4409) и Nissan Juke (3077).

Ford Nissan Kia Великобритания SMMT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

ExxonMobil договорилась с Ливией о разведке углеводородов на четырех морских блоках

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ФАС может повысить норматив биржевых продаж бензина до 17%

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Трамп значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за российской нефти

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум

Биржевые цены на 95-й бензин обновили исторический максимум
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });