В Великобритании в июле продажи легковых машин сократились на 5%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании в июле продажи легковых автомобилей упали на 5% в годовом выражении, говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В июле в стране было зарегистрировано 140 154 новых машины, что является минимумом с 2022 года для этого месяца.

Спрос со стороны корпоративных клиентов, закупающих машины для своих автопарков, упал на 6,5%, до 85 594. Продажи частным лицам уменьшились на 3,2%, до 51 646.

Реализация полностью электрических машин (BEV) увеличилась на 9,1%, до 29 825, подключаемых гибридов (PHEV) - на 33%, до 17 489. Продажи гибридов (HEV) сократились на 10%, до 18 551 штуки.

Совокупная доля электромобилей, включая гибриды, составила 47% всего рынка.

Продажи транспортных средств с бензиновым двигателем снизились на 14,7% - до 66 271 единицы, с дизельным - на 7,9%, до 8018.

Самыми популярными моделями в июле стали Kia Sportage (4482), Ford Puma (4409) и Nissan Juke (3077).