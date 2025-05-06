Продажи легковых автомобилей в Великобритании в апреле упали на 10,4%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Продажи легковушек в Великобритании в апреле сократились на 10,4% на фоне введения новых сборов и поздней Пасхи, говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В прошлом месяце в стране была зарегистрирована 120 331 новая машина, на 13,9 тыс. меньше, чем в апреле 2024 года.

Продажи транспортных средств с дизельным двигателем упали на 26,2% - до 6 381, с бензиновым - на 22%, до 58 733. При этом реализация электромобилей (без учета гибридов) увеличилась на 8,1%, до 24 558, а их доля в общих продажах составила 20,4%.

Самыми популярными моделями в апреле стали Kia Sportage (3 514), Ford Puma (3 311) и Vauxhall Corsa (2 376).