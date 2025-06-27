Выпуск автомобилей в Великобритании в мае упал на 31,5%, с начала года - на 9,7%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в Великобритании в мае рухнуло на 31,5% относительно того же месяца прошлого года - до 47,723 тыс. Об этом говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Для внутреннего рынка в прошлом месяце было выпущено 10,275 тыс. машин, что на 42,1% меньше объема за май 2024 года. Производство автомобилей на экспорт упало на 27,8% почти до 37,45 тыс.

Таким образом, 78,5% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза и США остались основными пунктами назначения британских машин. При этом поставки в ЕС сократились в мае на 22,5%, в Штаты - на 55,4%, в Китай - на 11,5%, в Турцию - на 51%.

В январе-мае выпуск легковых машин в Великобритании сократился на 9,7% до 319,493 тыс.

При этом производство автомобилей в целом (легковые и коммерческие) в минувшем месяце уменьшилось на 32,8% до 49,81 тыс. единиц. Это самый низкий показатель для мая с 1949 года, если не учитывать 2020 год, когда производство машин было практически остановлено из-за локдауна в связи с пандемией COVID-19.

В январе-мае общий выпуск машин упал на 12,9% до 348,226 тыс., что является минимальным показателем для этого периода с 1953 года, отмечает SMMT.