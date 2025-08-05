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Бриллианты в июле продолжили дешеветь на опасениях о пошлинах США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс цен на бриллианты 1 карат в июле упал на 1,4%, сообщило отраслевое агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI). Эта позиция включает бриллианты 1 карат круглой огранки, с цветом от D до H и чистотой от IF до VS2.

В июле, впервые с февраля этого года, цены на бриллианты стали снижаться на фоне опасений из-за повышения импортных пошлин США, избытка менее востребованных позиций и сезонного замедления активности.

Цены на бриллианты меньшего размера снизились более резко на фоне растущего избытка предложения: индекс для камней весом 0,3 и 0,5 карата снизился на 3,3% и 4,7% соответственно. Цены на более крупные камни демонстрировали большую стабильность: индекс RAPI для 3-каратных бриллиантов снизился на 0,3%.

Снижение цен вызвано неопределенностью относительно пошлин США, объяснило Rapaport. Крупные ритейлеры отложили закупки, что создало давление на цены и запасы после повышения объемов производства. Американские дилеры повысили цены в последний день месяца в ответ на объявление президента Дональда Трампа от 30 июля о введении 25%-х пошлин на импорт из Индии. Товарные запасы стали перемещаться в США в преддверии 7 августа, когда новая ставка вступит в силу.

По данным Rapaport, объем производства бриллиантов в Индии увеличился с февраля по июнь. За последние два месяца на рынок поступило стабильное количество новых бриллиантов. Запасы круглых бриллиантов весом менее 1,2 карата резко выросли, что побудило поставщиков снизить цены для стимулирования продаж.

США Rapaport Индия Дональд Трамп
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