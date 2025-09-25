США отменили 15%-ю пошлину на бриллианты из Евросоюза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC), зонтичная организация бельгийской алмазной отрасли, добился установления нулевой импортной пошлины на натуральные бриллианты в рамках торгового соглашения между Еврокомиссией и США, сообщил сам AWDC.

Освобождение будет отсчитываться с 1 сентября.

Алмазы "европейского происхождения", например ограненные в Антверпене, больше не будут облагаться 15%-й пошлиной, уточнил AWDC.

"Это огромный стимул для алмазной промышленности Антверпена в целом и обеспечит значительный рост антверпенского сектора огранки. Этот прорыв может иметь и глобальное значение, поскольку он открывает путь для других стран-лидеров алмазной отрасли к получению аналогичных благоприятных пошлин", - говорится в пресс-релизе.

Нулевой тариф на алмазы особенно важен для бельгийских диамантеров, которые часто торгуют бриллиантами, ограненными в Индии, объяснила глава AWDC Карен Рентместерс. Соглашение с США укрепляет конкурентоспособность Антверпена как торгового и ограночного центра, заявила она. Правительству Бельгии и Еврокомиссии в ходе переговоров удалось доказать, что 15%-я импортная пошлина не приносит никакой выгоды американскому ювелирному рынку и лишь обременит потребителей; кроме того, в США нет ни добычи, ни ограночной промышленности, нуждающихся в защите.

Ежегодный экспорт бриллиантов из Антверпена в США оценивается в $2,1 млрд, сообщает AWDC. На Антверпен приходится почти половина всего экспорта бриллиантов в США.

Базовая пошлина в 10% на ряд товаров ЕС, включая бриллианты, была введена Соединенными Штатами в апреле 2025 года. После этого поставки бриллиантов из Антверпена, который наряду с Дубаем является одним из самых оживленных мировых центров торговли драгоценными камнями, сократились примерно до одной седьмой от обычного уровня, сообщала FT. Введение пошлин на поставку в США, крупнейших рынок продаж ювелирных изделий, грозило остановкой алмазной индустрии, которая так и не восстановилась после того, когда пандемия и конкуренция с выращенными в лаборатории бриллиантами снизили потребительский спрос. Состояние алмазной отрасли Антверпена также сильно осложнили санкции на алмазы из России, которая была одним из основных поставщиков.