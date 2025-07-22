Поиск

Импорт Индией российских алмазов за пять месяцев упал на 45% год к году

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прямой импорт алмазов из России в Индию в январе-мае 2025 года упал на 45%, составив $262,3 млн, сообщило министерство торговли и промышленности Индии.

Годом ранее за этот период было ввезено алмазное сырье на сумму $481 млн.

В мае поставки российских алмазов снизились на 58% г/г, до $17,84 млн.

Суммарный импорт Индией алмазов за январь-май 2025 года, по данным статистики, оценивается в $7,15 млрд, что на 22% ниже данных годичной давности ($9,125 млрд).

Крупнейшим поставщиком алмазов (в денежном выражении) в Индию с большим отрывом остается ОАЭ, за ними следуют США, Гонконг и Бельгия. При этом Гонконг до 2022 года, то есть до введения санкций США в отношении российской "АЛРОСА" , уступал России по объемам поставок.

Импорт алмазов из ОАЭ за пять месяцев сократился на 11% г/г, до $3,65 млрд, из Гонконга - на 27%, до $822,5 млн. Поставки из Бельгии незначительно сократились - на 2%, до $1,014 млрд.

Импорт российских алмазов в Индию стал снижаться в годовом сравнении с апреля 2024 года, что может объясняться вступлением в силу санкций G7 в отношении российской алмазной продукции.

Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире, здесь производится 9/10 всех бриллиантов, преимущественно мелких, основным сырьем для которых традиционно были российские камни. После введения санкций США и G7 прямой экспорт алмазов из РФ осложнился и часть российского сырья может поступать в ОАЭ, откуда ввозится для огранки в Индию - о существовании такого механизма заявлял, в частности, глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.

По оценке Кимберлийского процесса, Россия, на которую приходится 29% мировой добычи (в денежном выражении), в 2024 году экспортировала 30,4 млн карат на сумму $2,62 млрд. ОАЭ, где не ведется добыча, но создан мировой центр алмазной торговли, являлись крупнейшим экспортером с объемом 85,7 млн каратов на $9,83 млрд.

Индия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Глава МИД Турции предостерег от попыток раздела Сирии

Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка
Обострение палестино-израильского конфликта

Хуситы сообщили о запуске баллистической ракеты по аэропорту Тель-Авива

Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул

Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

ВОЗ потребовала от Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников

ВОЗ потребовала от Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });