Импорт Индией российских алмазов за пять месяцев упал на 45% год к году

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прямой импорт алмазов из России в Индию в январе-мае 2025 года упал на 45%, составив $262,3 млн, сообщило министерство торговли и промышленности Индии.

Годом ранее за этот период было ввезено алмазное сырье на сумму $481 млн.

В мае поставки российских алмазов снизились на 58% г/г, до $17,84 млн.

Суммарный импорт Индией алмазов за январь-май 2025 года, по данным статистики, оценивается в $7,15 млрд, что на 22% ниже данных годичной давности ($9,125 млрд).

Крупнейшим поставщиком алмазов (в денежном выражении) в Индию с большим отрывом остается ОАЭ, за ними следуют США, Гонконг и Бельгия. При этом Гонконг до 2022 года, то есть до введения санкций США в отношении российской "АЛРОСА" , уступал России по объемам поставок.

Импорт алмазов из ОАЭ за пять месяцев сократился на 11% г/г, до $3,65 млрд, из Гонконга - на 27%, до $822,5 млн. Поставки из Бельгии незначительно сократились - на 2%, до $1,014 млрд.

Импорт российских алмазов в Индию стал снижаться в годовом сравнении с апреля 2024 года, что может объясняться вступлением в силу санкций G7 в отношении российской алмазной продукции.

Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире, здесь производится 9/10 всех бриллиантов, преимущественно мелких, основным сырьем для которых традиционно были российские камни. После введения санкций США и G7 прямой экспорт алмазов из РФ осложнился и часть российского сырья может поступать в ОАЭ, откуда ввозится для огранки в Индию - о существовании такого механизма заявлял, в частности, глава Rapaport Group Мартин Рапапорт.

По оценке Кимберлийского процесса, Россия, на которую приходится 29% мировой добычи (в денежном выражении), в 2024 году экспортировала 30,4 млн карат на сумму $2,62 млрд. ОАЭ, где не ведется добыча, но создан мировой центр алмазной торговли, являлись крупнейшим экспортером с объемом 85,7 млн каратов на $9,83 млрд.