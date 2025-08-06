Поиск

Акционеры Sabadell одобрили продажу дочернего TSB конкурирующему Santander

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Акционеры испанского банка Sabadell единогласно одобрили продажу конкурирующему Santander дочернего британского TSB, передает Reuters.

В июле Sabadell договорился с Santander о продаже ему TSB за 2,65 млрд фунтов стерлингов ($3,64 млрд) c оплатой всей сделки денежными средствами.

Sabadell планирует направить основную часть вырученных от сделки средств на выплату специальных дивидендов в размере 2,5 млрд евро. Он купил TSB в 2015 году за 1,7 млрд евро.

Продажа TSB позволит сфокусироваться на испанском рынке, где у Sabadell выше потенциал роста, заявил акционерам председатель совета директоров Sabadell Хосеп Олиу.

Аналитики говорят, что с помощью этой транзакции Sabadell пытается защититься от враждебного поглощения со стороны BBVA. Испанское законодательство требует от руководящих органов компаний, которые хотят купить, запрашивать одобрения акционеров на любые действия, способные помешать их приобретению.

BBVA сделал предложение о враждебном поглощении Sabadell с оплатой акциями в прошлом году. Изначально он оценивал стоимость цели в 12 млрд евро, но с тех пор из-за изменения котировок акций она выросла до 15 млрд евро.

Santander TSB BBVA Sabadell Хосеп Олиу Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем ФНБ в июле сократился на 10,1 млрд рублей, до 13,08 трлн рублей

С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Рынок акций США снизился из-за слабой статистики и торговой неопределенности

Рынок акций США снизился из-за слабой статистики и торговой неопределенности
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6886 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });