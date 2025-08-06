Акционеры Sabadell одобрили продажу дочернего TSB конкурирующему Santander

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Акционеры испанского банка Sabadell единогласно одобрили продажу конкурирующему Santander дочернего британского TSB, передает Reuters.

В июле Sabadell договорился с Santander о продаже ему TSB за 2,65 млрд фунтов стерлингов ($3,64 млрд) c оплатой всей сделки денежными средствами.

Sabadell планирует направить основную часть вырученных от сделки средств на выплату специальных дивидендов в размере 2,5 млрд евро. Он купил TSB в 2015 году за 1,7 млрд евро.

Продажа TSB позволит сфокусироваться на испанском рынке, где у Sabadell выше потенциал роста, заявил акционерам председатель совета директоров Sabadell Хосеп Олиу.

Аналитики говорят, что с помощью этой транзакции Sabadell пытается защититься от враждебного поглощения со стороны BBVA. Испанское законодательство требует от руководящих органов компаний, которые хотят купить, запрашивать одобрения акционеров на любые действия, способные помешать их приобретению.

BBVA сделал предложение о враждебном поглощении Sabadell с оплатой акциями в прошлом году. Изначально он оценивал стоимость цели в 12 млрд евро, но с тех пор из-за изменения котировок акций она выросла до 15 млрд евро.