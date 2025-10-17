BBVA не получил достаточной поддержки акционеров для поглощения Sabadell

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Испанскому Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) не удалось заручиться поддержкой достаточного числа акционеров Banco de Sabadell для недружественного поглощения своего конкурента, сообщил регулятор рынка акций CNMV.

Готовность продать свои акции BBVA выразили держатели лишь 25,47% голосующих акций Sabadell - меньше необходимых для продолжения сделки 30%. В самом BBVA рассчитывали на поддержку владельцев 50% таких акций.

BBVA объявил о начале действия предложения о выкупе акций Sabadell 8 сентября, оценив своего меньшего конкурента примерно в 12,3 млрд евро. Впоследствии предложение было улучшено примерно до 17 млрд евро - BBVA предлагал по одной своей бумаге за каждые 4,8376 акции Sabadell.

Совет директоров Sabadell рекомендовал акционерам не соглашаться на недружественное поглощение, тогда как швейцарский страховщик Zurich Insurance Group AG, владеющий почти 5% акциями банка, заявил, что не будет участвовать в оферте BBVA и назвал предложение "непривлекательным".

Слияние BBVA и Sabadell могло привести к созданию одного из крупнейших в Европе банков с объемом активов свыше 1 трлн евро и штатом более 140 тыс. человек.

Котировки акций BBVA повышаются на 6,7% на торгаз в Мадриде в пятницу, бумаги Banco de Sabadell дешевеют на 6,6%.