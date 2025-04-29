Ozon в I квартале нарастил оборот на 47%, до 837,8 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, по итогам I квартала 2025 года составил 837,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA группы выросла в 3,2 раза и достигла 32,4 млрд рублей. Маржинальность по EBITDA (скорр. EBITDA как доля от оборота) в отчетном периоде увеличилась на 2,1 п.п. - до 3,9%.

Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики прогнозировали GMV в размере 826 млрд рублей, а скорр. EBITDA - в 17,9 млрд рублей.

Динамику GMV в Ozon объясняют ростом количества заказов - показатель увеличился на 44%, до 440,9 млн. Количество активных покупателей в отчетном квартале выросло на 19% и составило 58,1 млн. Частотность заказов превысила 27 заказов/год против 22 заказов/год за сопоставимый период 2024 года.

Динамика скорр. EBITDA обусловлена ростом валовой прибыли, которая составила 47,2 млрд рублей (рост в 2,2 раза).

При этом скорр. EBITDA сегмента электронной коммерции составила 19,3 млрд рублей (рост в 4,6 раза), финтеха - 13,1 млрд рублей (рост в 2,2 раза).

Выручка Ozon увеличилась на 65% и составила 202,9 млрд рублей (прогноз аналитиков был на уровне 187 млрд рублей) - преимущественно за счет увеличения доходов от оказания услуг и процентной выручки.

В частности, доходы от оказания услуг составили 120,8 млрд рублей, показав рост на 68%; выручка от продажи товаров увеличилась на 38% - до 59 млрд рублей. Процентная выручка (включает доходы от начисления процентов и комиссионных по финансовым активам финтеха) составила 23 млрд рублей, увеличившись в 2,9 раза.

Убыток за период составил 7,9 млрд рублей против 13 млрд рублей убытка в I квартале 2024 года.

Операционные расходы Ozon в I квартале выросли на 54% и составили 35,7 млрд рублей. Наибольшая доля расходов приходится на "продажи и маркетинг" и "технологии и контент" - 12,8 млрд рублей и 12,6 млрд рублей соответственно.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности в I квартале 2025 года увеличился в 21 раз, достигнув 32,5 млрд рублей, на фоне роста скорр. EBITDA, а также "положительного вклада от изменений в оборотном капитале и продолжения активного расширения операций финтеха".

Объем денежных средств и их эквивалентов на 31 марта составили 346,5 млрд рублей (349,2 млрд рублей на 31 декабря 2024 года; 165,7 млрд рублей на 31 марта 2024 года).