Маркетплейс Ozon сохраняет прогноз на 2025 год

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon сохраняет ранее озвученный прогноз на 2025 год неизменным, сообщил в рамках онлайн-конференции для инвесторов и аналитиков CFO группы Игорь Герасимов.

В феврале компания сообщала, что по итогам 2025 года ожидает рост оборота (GMV), включая услуги, на 30-40%, а скорректированную EBITDA на уровне 70-90 млрд рублей.

В 2024 году GMV Ozon вырос в 1,64 раза и превысил 2,87 трлн рублей. Скорр. EBITDA составила 40,08 млрд рублей по итогам года.