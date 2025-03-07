Ozon снизит тарифы на логистику товаров от продавца до склада маркетплейса

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ozon с 7 апреля снизит базовый тариф оплаты за логистику товаров от продавцов до складов маркетплейса (так называемая магистральная логистика), сообщила компания.

Тариф на доставку товаров до складов Ozon станет меньше на 20 рублей. Так, базовый тариф составит 43 рубля вместо 63 рублей за товары объемом от 0,1 до 1 л; 1933 рубля вместо 1953 рублей за товар более 190 литров.

При этом Ozon сохранит тариф на доставку товара до 0,1 в 43 рубля, а также доплату в 10 рублей за каждый дополнительный 1 литр товара свыше объема в 1 л.

"Это снизит стоимость логистики на 30% для товаров объемом от 0,1 до 1 литра, включительно. Доля такой продукции на складах Ozon составляет почти 50%", - отмечает Ozon в своем пресс-релизе.

Кроме того, Ozon принял решение снизить комиссии за продажу в большинстве категорий товаров.

"Для большинства категорий товаров плата за продажу станет меньше на 1-2 п.п., а для отдельных категорий снижение составит до 10 п.п. Например, тариф за продажу витаминов и БАДов и детской посуды станет 11% вместо 18%, парафармацевтики - 12% вместо 18%, детского питания - 6% вместо 11%", - приводит пример Ozon.

Впрочем, по 6 категориям товаров Ozon, наоборот, повысит комиссии - среди них в основном крупногабаритные товары. Так, тариф за продажу велосипедов, тренажеров, мебели и крупной бытовой техники вырастет на 2 п.п.

Ozon в 2024 году нарастил GMV в 1,64 раза, показатель превысил 2,87 трлн рублей; скорректированная EBITDA составила 40,08 млрд рублей.

По итогам 2025 года компания ожидает рост GMV, включая услуги, на 30-40%.

Скорр. EBITDA прогнозируется на уровне 70-90 млрд рублей.

На 31 декабря 2024 года количество активных покупателей Ozon выросло на 23% и составило 57 млн, частота заказов превысила 26 заказов на покупателя в год.

Количество заказов год к году выросло на 52% до 1,47 млрд штук.

Логистическая инфраструктура маркетплейса в РФ занимает более 3 млн кв. м. В РФ и СНГ действуют более 50 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов Ozon.

В феврале Ozon отменил сервисный сбор с владельцев ПВЗ.