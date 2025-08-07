Рубль утром умеренно укрепляется, отыгрывая позитивные геополитические новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется на старте торгов, отыгрывая позитивные геополитические новости; поддержку нацвалюте оказывают и развернувшиеся вверх мировые цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 7,05 коп. - до 11,0235 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 9,3 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Переговоры Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X. "Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

Позднее в среду стало известно, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с Путиным, о чем сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информирует газета.

Вместе с тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность проведения встречи Трампа и Путина на следующей неделе зависит от того, как будет продвигаться вопрос урегулирования украинского кризиса. "Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся", - сказал Рубио в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина, а также президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что будет важно, "насколько удастся сблизить позиции" Киева и Москвы. "Я не думаю, что возможно проводить встречу лидеров, если позиции не близки, потому что из этой встречи ничего не выйдет", - подчеркнул он. Рубио добавил, что на это могут уйти "часы, дни или недели".

Кроме того, президент США Трамп заявил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое. "Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.

Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок. "Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и РФ.

По данным Росстата, вышедшим в среду вечером, снижение потребительских цен в РФ за неделю с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,4% на конец июня.

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова, новостной фон продолжает определять конъюнктуру валютного рынка. Итоговая направленность геополитического сигнала вчерашних переговоров не однозначна и скорее ориентирует на выжидательную позицию. "По всей видимости, какая-то определенность появится по итогам встречи президентов России и США, если она состоится. Соответственно, курсовые котировки в краткосрочной перспективе, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней. При этом повышенная волатильность курса рубля по-прежнему не исключена. Целевой диапазон по курсу сохраняем на уровне 11,0-11,5 рубля за юань. До конца недели стоимость юаня, вероятно, будет тяготеть к нижней части указанного диапазона", - считает Попов.

Цены на нефть

Мировые цены на нефть повышаются утром в четверг после падения до минимумов за восемь недель накануне. Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом опасения по поводу перспектив экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжают сдерживать рост цен.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $67,33 за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты опустились в цене на 1,1%, до $66,89 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают на 0,7%, до $64,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,2%, до $64,35 за баррель.

Контракты на Brent и WTI завершили торги в среду на минимумах за восемь недель после заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти. Накануне Трамп также сказал, что Белый дом работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров РФ. Ранее США ввели дополнительные тарифы против Индии в связи с покупками российской нефти, при этом американский президент не исключил, что эти санкции будут отменены в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Между тем Saudi Aramco сообщила в среду, что Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.

Коме того, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.