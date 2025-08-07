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Рубио не уверен, что встреча лидеров США и РФ будет возможна на следующей неделе

Он считает, что это будет зависеть от прогресса в украинском урегулировании

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на следующей неделе зависит от того, как будет продвигаться вопрос урегулирования украинского кризиса.

"Я не знаю, будет ли она на следующей неделе или нет. Это еще предстоит определить. Я думаю, что это во многом зависит от того, какого прогресса мы добьемся", - сказал Рубио в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Путина, а также президента Украины Зеленского.

Он отметил, что будет важно, "насколько удастся сблизить позиции" Киева и Москвы.

"Я не думаю, что возможно проводить встречу лидеров, если позиции не близки, потому что из этой встречи ничего не выйдет", - подчеркнул он.

Рубио добавил, что на это могут уйти "часы, дни или недели".

Марко Рубио США РФ Дональд Трамп Владимир Путин Украина Владимир Зеленский
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