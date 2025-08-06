Трамп назвал крайне продуктивными переговоры Уиткоффа с Путиным. Обобщение

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что у его спецпосланника Стива Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

Кроме того, западные СМИ сообщили о том, что Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее портал Axios передал со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры Уиткоффа и Путина прошли успешно. "Представитель Белого дома заявил: встреча российских властей и спецпосланника Уиткоффа прошла хорошо. Россияне настроены продолжать взаимодействие с Соединёнными Штатами", - написал журналист портала Барак Равид в Х.

В то же время, по словам источника, вторичные санкции против стран, покупающих нефть у России, "как и ожидается, введут в эту пятницу".

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что побеседовал с Уиткоффом и анонсировал заявление. "Госсекретарь Рубио сказал, что он и Уиткофф только что поговорили по телефону, и вскоре может последовать заявление", - передали западные СМИ.

Встреча Уиткоффа с Путиным

Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - сказал Ушаков.

По его словам, "с нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы". "Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - сказал помощник президента РФ.

Он резюмировал: "Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор".

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев расценил беседу российской и американской сторон как продолжение конструктивного диалога России с США. "Совместно с помощником президента России Юрием Ушаковым принял участие во встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Конструктивный диалог Россия - США продолжается", - написал Дмитриев в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила "Интерфаксу", что встреча Уиткоффа и Путина завершилась спустя около трёх часов переговоров.

Вторичные санкции

Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения. "Таким образом, товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами в 25%", - говорится в указе президента, опубликованном Белым домом.

"Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил Трамп в указе.

Вместе с тем в указе уточняется, что он затрагивает не только нефть российского происхождения, но и нефтепродукты.

В свою очередь, МИД Индии сообщил, что Дели считает действия США по введению пошлин в связи с импортом Дели российской нефти необоснованными и неразумными. "Мы вновь заявляем, что эти меры являются несправедливыми, необоснованными и неразумными", - говорится в заявлении МИД.

В документе говорится, что "Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов".

"Наш импорт основан на рыночных факторах, осуществляется с основной целью обеспечения энергетической безопасности для 1,4 миллиарда жителей Индии", - отметили в министерстве.