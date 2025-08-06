Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе

Затем он хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским вместе, без участия европейцев

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информирует газета.

"По словам источников, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду. В будущих встречах участвовали бы лишь трое лидеров, без каких-либо их европейских коллег", - отмечает NYT.

По словам одного из источников, европейские лидеры, по всей видимости, приняли идеи Трампа.

По информации NYT, в телефонном звонке приняли участие премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Представители Белого дома, Вэнса, Уиткоффа и Рубио информацию комментировать отказались.

"Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также не ответил сразу на просьбу дать комментарий", - отмечает NYT.

Ранее в среду Трамп заявил, что у Уиткоффа прошли очень конструктивные переговоры с Путиным.

"У моего спецпосланника, Стива Уиткоффа, состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

В то же время Трамп не упомянул возможность введения США вторичных санкций в отношении РФ.

На комментарии Трампа положительно отреагировал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Успехов удается достичь. Силы добра победят", - написал он в X.

В среду во время визита в Москву Уиткофф встретился с президентом Путиным. Президент России и спецпосланник президента США обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Беседа продолжалась около трех часов.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", сказал Ушаков. По его словам, "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа".