Основной владелец бывшей "дочки" МТС в Армении готов выкупить госдолю в компании за $50 млн

Москва. 7 августа. Правительство Армении может продать свою 20%-ю долю в телекоммуникационной компании "Вива Армения" (бывшая "МТС Армения") за $50 млн, сообщает сайт правительства.

Такое решение о предоставлении права на подписание договора опциона с кипрской Fedilco Group Limited (сейчас владеет 80% акций ЗАО "Вива Армения") правительство приняло 7 августа.

В опубликованном обосновании решения отмечается, что в 2024 году Армения приняла в дар от Fedilco Group Limited принадлежавшие ей по праву собственности 20% акций ЗАО "МТС Армения".

"В настоящее время компания предложила заключить с правительством договор опциона на продажу указанных акций. В соответствии с договором, компания получит право, при выполнении определенных условий, в будущем выкупить переданные в дар акции на условиях, предусмотренных договором", - говорится в документе.

В случае уведомления продавцом о реализации опциона, покупатель обязан выплатить продавцу общую компенсационную сумму в размере $50 млн в течение 90 дней с момента завершения сделки.

Кабмин отмечает также, что принятие решения обусловлено требованиями правительственной программы на 2021-2026 годы. В частности, одним из пунктов утвержден раздел об эффективном управлении госимуществом.

Собственниками зарегистрированной на Кипре Fedilco Group Limited являются европейские и азиатские инвесторы, конечными бенефициарами - Чже Джанг и Константин Соколов.

В январе 2024 года ПАО "МТС" объявило о продаже 100% акций ЗАО "МТС Армения" (работала под брендом "Вива-МТС"), а также платежной системы ЗАО "МобиДрам" (100%-я дочерняя компания ЗАО "МТС Армения") кипрской Fedilco Group Limited. В марте того же года ЗАО "МТС Армения" сменило название на ЗАО "Вива Армения".

В 2024 году Fedilco Group Limited на безвозмездной основе передала Республике Армения 20% акций этой компании.

Fedilco Group Limited намерена расширить портфель телеком-активов в Армении. В июле Комиссия по регулированию общественных услуг республики разрешила разрешила "Ростелекому" продать Fedilco 100% акций дочернего армянского телеком-оператора GNC-Alfa.