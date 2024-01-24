МТС закрыла сделку по продаже бизнеса в Армении

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило о продаже бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited.

Согласно пресс-релизу компании, речь идет о продаже 100% акций ЗАО "МТС Армения", а также платежной системы ЗАО "МобиДрам" (100%-я дочерняя компания ЗАО "МТС Армения").

Компания получила необходимые корпоративные одобрения и разрешения регуляторов Армении – Госкомиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

В середине ноября КРОУ одобрила заявку на продажу бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited. Сообщалось, что после заключения сделки "МТС Армения" больше не будет считаться участником группы МТС.

МТС продала бизнес в Армении со второй попытки. Весной 2023 года местный регулятор уже рассматривал аналогичную заявку на сделку, но отклонил ее без объявления причины.

"Сделка является продолжением реализации стратегии трансформации Группы МТС, нацеленной на дальнейшее развитие экосистемы и основного бизнеса в России. При наличии выгодных предложений МТС продает непрофильные активы или активы, ограниченные в потенциале роста стоимости, направляя вырученные средства на развитие ключевого экосистемного бизнеса в России", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.