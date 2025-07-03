"Ростелеком" может продать свой актив в Армении за $40 млн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Стоимость сделки по продаже компанией "Ростелеком" (представлен в Армении под торговым названием OVIO) 100% акций дочернего армянского телеком-оператора GNC-Alfa может составить около $40 млн, заявил заместитель директора OVIO Борис Демирханян.

"Стоимость сделки будет определена в ходе финальных обсуждений, но на сегодняшний день она оценивается примерно в $40 млн", - сказал Демирханян армянскому интернет-ресурсу MediaHub.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении 2 июля разрешила "Ростелекому" продать 100% акций GNC-Alfa новому владельцу ЗАО "МТС Армения" - кипрской Fedilco Group Limited (бренд "Вива Армения").

Заявка о продаже акций поступила в комиссию от GNC-Alfa 7 мая 2025 года.

В опубликованном на сайте КРОУ решении говорится, что комиссия дала согласие на заключение сделки по продаже 100% акций GNC-Alfa ЗАО "Вива Армения".

Сделка должна быть закрыта в течение шести месяцев со дня разрешения. Служба нацбезопасности и министерство высокотехнологичной промышленности Армении, по данным КРОУ, не представили возражений по поводу сделки.

В январе 2024 года ПАО "МТС" объявило о продаже 100% акций ЗАО "МТС Армения" (работала под брендом "Вива-МТС") , а также платежной системы ЗАО "МобиДрам" (100%-я дочерняя компания ЗАО "МТС Армения") кипрской Fedilco Group Limited. В марте 2024 года бренд "Вива-МТС" был изменен на "Вива Армения".

Собственниками зарегистрированной на Кипре Fedilco Group Limited являются европейские и азиатские инвесторы, конечными бенефициарами - Чже Джанг и Константин Соколов.

В 2024 году Fedilco Group Limited на безвозмездной основе передала Республике Армения 20% своих акций.

В декабре 2021 года президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что рассчитывает продать GNC-Alfa за $25 млн.

GNC-Alfa (ЗАО "Джиэнси-Альфа") является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в Армении, предоставляющим услуги широкополосного доступа в интернет, IPTV и фиксированной телефонии для частных лиц и корпоративных клиентов.

Вопрос о продаже GNC-Alfa обсуждался также в 2022 году. Тогда КРОУ Армении разрешила владельцу ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну и его партнеру купить "дочку" "Ростелекома", однако сделка не состоялась.