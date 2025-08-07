Поиск

Бывший Yandex N.V. во II квартале увеличил выручку в 7,3 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Нидерландская Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) во II квартале 2025 года увеличила выручку в 7,3 раза, до $105,1 млн, сообщила компания.

Отрицательный показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде снизился в 2,8 раза - до $21 млн. Скорректированный чистый убыток вырос на 49% и составил $91,5 млн.

Остаток денежных средств у Nebius на 30 июня составляет $1,68 млрд.

Компания развивает 4 направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

В 2024 году Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 12,9% капитала и 55% голосов. Free float - 81,6% капитала и 34,7% голосов.

Yandex Яндекс Nebius Аркадий Волож
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

Власти РФ снизили на 0,5 п.п. размер возмещения банкам по льготной ипотеке

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });