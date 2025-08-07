Бывший Yandex N.V. во II квартале увеличил выручку в 7,3 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Нидерландская Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) во II квартале 2025 года увеличила выручку в 7,3 раза, до $105,1 млн, сообщила компания.

Отрицательный показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде снизился в 2,8 раза - до $21 млн. Скорректированный чистый убыток вырос на 49% и составил $91,5 млн.

Остаток денежных средств у Nebius на 30 июня составляет $1,68 млрд.

Компания развивает 4 направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

В 2024 году Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 12,9% капитала и 55% голосов. Free float - 81,6% капитала и 34,7% голосов.