Совет директоров Nebius передумал проводить buyback

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров нидерландской компании Nebius N.V. (ранее Yandex N.V., бывшая материнская компания "Яндекса" ) пришел к выводу о нецелесообразности проведения программы обратного выкупа акций, говорится в сообщении компании.

Компания связывает это с сильной динамикой торгов и ликвидностью акций с момента возобновления торгов акциями компании на Nasdaq 21 октября 2024 года.

Ранее акционеры компании утвердили право совета директоров на проведение buyback. Сообщалось, что максимально возможное количество акций в рамках buyback составит до 81 млн 648 тыс. 455 акций класса А (т.е. до 50% от бумаг в обращении) при максимальной цене выкупа до $10,5 за акцию.

На закрытие торгов на Nasdaq в пятницу, 29 ноября, стоимость акций составляла $21,99 за бумагу.

"Основываясь на сильном уровне вовлеченности инвесторов и динамике, которую мы наблюдаем после возобновления торгов на Nasdaq, мы считаем, что те акционеры, которые могли бы захотеть выйти из капитала, уже имели возможность сделать это по цене, превышающей максимальную цену выкупа, утвержденную акционерами", - приводятся в сообщении слова главы совета директоров Nebius Джона Бойнтона.

Одновременно с этим Nebius сообщила о том, что договорилась о привлечении финансирования в размере $700 млн в рамках частного размещения 33 333 334 акций класса A в пользу ряда инвесторов, включая Accel и NVIDIA.

Ожидается, что в совет директоров в качестве представителя от новых инвесторов будет выдвинут партнер Accel Мэтт Вейганд.

Полученные средства будут направлены на расширение инфраструктуры компании.

Nebius Group в июле сообщила, что вышла из российского бизнеса "Яндекса", продав остававшиеся 28% в компании. В результате сделки Nebius Group получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A. Nebius также указывал, что какая-то часть полученных от сделки средств пойдет на финансирование бизнеса группы, но "значительная часть" будет возвращена акционерам.