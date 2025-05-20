Бывший Yandex N.V. в I квартале получил выручку в $55,3 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нидерландская Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) в I квартале 2025 года увеличила выручку в 4,85 раза, до $55,3 млн.

Показатель увеличился за счет роста бизнеса ИИ-инфраструктуры.

Отрицательный показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде сократился на 12% - до $62,6 млн. Скорректированный чистый убыток вырос на 19% и составил $92,5 млн.

Остаток денежных средств у Nebius на 31 марта составляет $1,45 млрд.

Компания развивает четыре направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

В 2024 году Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 18,4% капитала и 65,3% голосов. Free float - 81,6% капитала и 34,7% голосов.