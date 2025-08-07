Поиск

"Мостотрест" снизил чистый убыток по РСБУ в I полугодии в 7,3 раза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест" снизило чистый убыток по РСБУ в январе-июне 2025 года в 7,3 раза, до 22,2 млн руб., говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась в 2,2 раза, до 3,3 млрд руб., себестоимость продаж - в 2 раза, до 3 млрд руб., валовая прибыль составила 233,3 млн руб. против валового убытка 22,4 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Показатель дебиторской задолженности компании вырос до 10,7 млрд руб. с 7,3 млрд руб. на начало года.

Долгосрочные обязательства "Мостотреста" с начала года подросли до 7,5 млрд руб. с 7,2 млрд руб., в том числе задолженность по полученным авансам - до 6,1 млрд руб. с почти 6 млрд руб. соответственно. Краткосрочные обязательства компании снизились до 8,8 млрд руб. с 9,3 млрд руб., в том числе задолженность по полученным авансам снизилась до 6,7 млрд руб. с 7,3 млрд руб.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно последней раскрытой компанией информации о структуре собственников, оставалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% находятся в свободном обращении.

