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"Мостотрест" намерен нарастить годовую выручку на новых контрактах в 5,4 раза

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Мостотрест" в 2025 году планирует рост выручки по РСБУ в 5,4 раза, до 21,6 млрд рублей, в связи с разворачиванием работ на объектах в рамках новых контрактов, говорится в годовом отчете компании.

Чистая прибыль по РСБУ в этом году, как ожидается, снизится на 15,5%, до 461,3 млн рублей. Компания подчеркивает, что прямое сравнение планового показателя прибыли с аналогичным прошлогодним не вполне корректно из-за произведенного в прошлом году восстановления в учете отложенных налоговых активов.

Соотношение собственных и заемных средств по итогам 2025 года должно вырасти до 1,8х с 0,3х в прошлом году в связи с ростом капитала за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и сокращением задолженности по кредитам и займам.

С конца 2023 года "Мостотрест" получил два крупных для своих нынешних масштабов инфраструктурных госконтракта по крымским объектам: на расширение ж/д участка Владиславовка - Семь Колодезей (16,2 млрд рублей) и на строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря (15,9 млрд рублей).

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" после этого упала с почти 16 тыс. до нынешних 450 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", как сообщается в опубликованных в этом году отчетах, на конец 2024 года было неназванное российское ООО. В качестве такового в отчетности группы ранее раскрывалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% акций "Мостотреста" находятся в свободном обращении в третьем котировальном списке "Мосбиржи".

Мостотрест Нацпроектстрой Аркадий Ротенберг Крым Дороги и Мосты
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