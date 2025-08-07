Поиск

Канада задумалась о поставках товаров в Европу через арктические воды

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Правительство Канады изучает возможность развития отдаленного северного порта в Гудзоновом заливе в качестве канала для экспорта природного газа, калийных удобрений, рапса и других товаров, поскольку страна пытается снизить экономическую зависимость от США, передает Bloomberg.

Министр энергетики Тим Ходжсон заявил агентству, что видит "огромный потенциал" для превращения порта Черчилль (Манитоба) в гораздо более крупный экспортный центр, открывающий новые торговые пути в Европу и другие рынки.

"Я считаю, что есть возможность сделать Черчилль гораздо более стратегически важным портом. Если посмотреть на действия русских, то большую часть года они осуществляют поставки из своих арктических портов", - сказал он.

Идея создания северного порта пользуется поддержкой политиков богатого ресурсами западного региона Канады, включая премьер-министра Альберты Даниэль Смит и премьер-министра Саскачевана Скотта Мо, чьи провинции являются крупными экспортерами нефти, газа и сельскохозяйственной продукции.

Скептики считают, что ввиду того, что большую часть года порт скован льдами, понадобится много лет и средств для реализации этого плана.

По словам Ходжсона, правительство в настоящее время закупает новый флот ледоколов для канадской береговой охраны - с ними можно было бы сделать маршрут круглогодичным, и он стал бы прямым путем в Европу.

Агентство отмечает, что правительство премьер-министра Марка Карни готовится ускорить одобрение крупных инфраструктурных проектов, главным образом в ответ на торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом . В прошлом году около трёх четвертей экспорта канадских товаров пришлось на США, и одним из главных приоритетов Карни является снижение этого показателя.

Канада США Саскачеван Манитоба Черчилль Тим Ходжсон Марк Карни
