США с 7 августа вводят пошлины для 68 стран и Евросоюза

Размер пошлин составит от 10% до 41%

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин в отношении 68 стран и ЕС.

Пошлины вступят в силу 7 августа, "чтобы дать таможне и пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений для взимания новых пошлин", отмечал CNN.

В Белом доме уточнили, что пошлины в отношении некоторых стран, включая Китай, Канаду и Мексику, "регулируются отдельными указами". Пошлины для Канады повышены с 25% до 35%.

В заявлении Белого дома о повышении пошлин подчеркивается, что товары, на которые распространяется льготный тарифный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), по-прежнему не подпадают под действие новых тарифов.

Со стран, не перечисленных в указе, будет взиматься базовый тариф в размере 10%.

Одни из самых высоких пошлин затронут Алжир (30%), Боснию и Герцеговину (30%), Ирак (35%), Лаос (40%), Мьянму (40%), Сирию (41%).

В частности, среди стран СНГ пошлины в размере 25% введены в отношении товаров из Казахстана и Молдавии.

На товары из стран ЕС введены пошлины в размере 15%. Это решение критиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что Венгрия экспортирует товары в США на сумму примерно $11 млрд в год, и важно, чтобы венгерские компании-экспортеры в США не увольняли работников и не сворачивали производственные мощности.

Также Орбан заявил о намерении Венгрии разработать национальный план действий в связи с пошлинами.

В отношении стран, не входящих в ЕС, например, Сербии и Швейцарии, введены одни из самых высоких пошлин - 35% и 39% соответственно.

В обеих странах выразили разочарование действиями администрации Трампа. Так, представитель Торговой палаты Сербии Боян Станич заподозрил наличие "политических причин ограничивать рост внешней торговли с США", за последнее десятилетие увеличившийся, по оценкам Станича, более чем на 20%.

"Мы огорчены этими мерами, поскольку США не приняли во внимание прогресс на двусторонних переговорах, которые идут с мая, и на которых Швейцария всегда занимала конструктивную позицию", - заявлял представитель Минфина Швейцарии Паскаль Холленштайн.

В то же время как сербские, так и швейцарские власти выразили надежду изыскать решение по пошлинам, благоприятное для их экономик, путем дальнейших переговоров с американской стороной.

Тарифы вызвали негативную реакцию и швейцарских бизнес-кругов, в частности, технологических компаний и Федерации часовой промышленности Швейцарии, сообщивших об озабоченности возможными убытками и риском для сохранения рабочих мест.

Недовольство введенными мерами выразили и в Австралии, в отношении которой размер пошлин США составил 10%.

Власти некоторых стран выразили удовлетворение в связи с достижением торговых соглашений с США и принятием более низких пошлин на импорт из них, чем предполагалась изначально. Например, пошлина на импорт из некоторых стран Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзии, Камбоджи и Таиланда, составила 19% вместо 24%, 49% и 36% соответственно.

"Особенно важно то, что Малайзия проявила настойчивость в контексте наиболее чувствительных вопросов торгового соглашения. Ей удалось добиться пошлин в размере 19% без ущерба для суверенного права государства на реализацию ключевых стратегий поддержки социально-экономического роста и стабильности", - заявлял Минторг Малайзии.

Вице-премьер Камбоджи Сан Чантол, участвовавший в переговорах с США, поблагодарил Трампа за снижение тарифов с 49% до 19%, и заявил, что Камбоджа не станет вводить ответные тарифы на американские товары.

Чантол также анонсировал закупку Камбоджей 10 пассажирских самолетов американской компании Boeing в рамках сделки, которую камбоджийские власти надеются заключить в августе.

Представитель правительства Таиланда Джираю Хунгсуб назвал согласие США снизить тарифы на таиландские товары с 36% до 19% "одним из больших успехов страны во взаимовыгодном сотрудничестве по сохранению в долгосрочной перспективе экспортной базы и экономической безопасности Таиланда".

AP напоминало, что снижение размера пошлин произошло спустя несколько дней после заключения в понедельник перемирия между Таиландом и Камбоджей.

Власти Индии после введения американских пошлин в 25% на индийский импорт рассчитывают на продолжение диалога с США по торговым вопросам, сообщал Bloomberg со ссылкой на чиновника в Нью-Дели. По его словам, делегацию из США ждут в Индии 25 августа для дальнейших переговоров. При этом собеседник агентства подчеркнул, что Индия не уступит на переговорах и не откроет США доступ на сельскохозяйственный рынок.

В МИД Индии, в свою очередь, отвергли предположения, что в отношениях Индии с США существует напряженность после введения пошлин на индийские товары в размере 25%. Представитель МИД Рандхир Джайсвал добавил, что Индия и США поддерживают всеобъемлющее глобальное партнерство.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на индийский экспорт. Он добавил, что Индия "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за такую политику. Позднее он заявил, что в конце недели станет известно, удалось ли договориться с Индией по торговле, а также каковы будут итоговые меры Вашингтона в отношении Дели.

Накануне Трамп выступил с заявлением, что его не беспокоят отношения между Россией и Индией. "Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе утопить свои мертвые экономики, мне безразлично", - написал Трамп в соцсети Truth Social.