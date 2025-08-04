Трамп и Карни должны в ближайшие дни обсудить торговое соглашение между США и Канадой

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп обсудят торговое соглашение между двумя странами в ближайшие дни, заявил канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю между Канадой и США Доминик Леблан.

"Переговоры были информативными, конструктивными и доброжелательными. Я ожидаю, что премьер-министр проведет беседу с президентом в ближайшие несколько дней," - заявил Леблан в интервью телеканалу CBS News.

Министр охарактеризовал отношения Карни и Трампа как "деловые" и "уважительные".

Он добавил, что Канада по-прежнему "очень оптимистична" в отношении того, что страны могут прийти к соглашению с США, которое укрепит экономики обеих стран.

"Мы готовы остаться и выполнить необходимую работу", - отметил Леблан.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%.