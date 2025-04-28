Airbus купит активы производителя авиакомпонентов Spirit, задействованные в ее программах

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE приобретает активы американского поставщика авиационных компонентов Spirit AeroSystems Holdings, задействованные в производстве ее самолетов.

Это позволит Boeing Co. завершить сделку по покупке Spirit, которая была выделена из американского концерна в 2005 году. Boeing сообщил о намерении выкупить Spirit, испытывающую серьезные финансовые проблемы, за $8,3 млрд с учетом долга летом прошлого года.

Как говорится в сообщении Airbus, компания приобретет предприятия в США и Франции, выпускающие компоненты для самолетов A350. Кроме того, в сделку входят заводы, задействованные в производстве деталей для самолетов A220, в том числе, в США, Северной Ирландии и Марокко.

Приобретение активов позволит Airbus обеспечить стабильность поставок компонентов для собственных программ в сфере выпуска коммерческих самолетов, говорится в сообщении.

Airbus получит от Spirit компенсацию в размере $439 млн в рамках сделки.

Закрытие сделки и официальная передача активов запланированы на третий квартал 2025 года, отмечают в Airbus. Европейская компания предоставит Spirit кредитные линии общим объемом $200 млн, которые будут использованы для поддержки программ Airbus.

В пресс-релизе Spirit говорится, что передача активов Airbus пройдет одновременно с закрытием сделки с Boeing.

Акции Airbus прибавляют в цене 1,7% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 7,7%.