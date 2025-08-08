Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum (BPCL) закупили не менее 22 млн баррелей нефти нероссийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы практически не присутствовали на спотовом рынке с 2022 года, став одними из немногих покупателей более дешевой российской нефти, напоминает агентство. По его сведениям, они приостановили закупки российской нефти в конце июля под давлением президента США Дональда Трампа.

По данным источников Reuters, в ходе последнего тендера IOC закупила 2 млн баррелей американской нефти Mars, 2 млн баррелей бразильских сортов и еще 1 млн баррелей ливийской нефти. В ходе тендеров на прошлой неделе компания приобрела еще 8 млн баррелей нефти на Ближнем Востоке, в США, Канаде и Нигерии.

BPCL закупила около 9 млн баррелей нефти, в частности 1 млн баррелей ангольской Girassol, 1 млн баррелей американской Mars, 3 млн баррелей сырья сорта Murban из ОАЭ и 2 млн баррелей нигерийской нефти.

6 августа Трамп ввел в отношении Индии вторичные санкции - пошлины в размере 25% за импорт российской нефти. До этого в рамках общего пересмотра торговых соглашений на товары из Индии были введены тарифы в размере 25%. Таким образом, совокупная тарифная ставка для страны составила 50%.

Россия - бессменный с июня 2022 года лидер поставок нефти в Индию. По данным Министерства торговли Индии, в мае 2025 года доля сырья из России в общем импорте нефти достигла 40% в натуральном выражении (9,015 млн тонн из 22,408 млн тонн) и 39% - в денежном. В 2024 году республика импортировала 240,543 млн тонн нефти, на сырье из России пришлось 87,5 млн тонн, или 36,4% импорта республики.