Поиск

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum (BPCL) закупили не менее 22 млн баррелей нефти нероссийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы практически не присутствовали на спотовом рынке с 2022 года, став одними из немногих покупателей более дешевой российской нефти, напоминает агентство. По его сведениям, они приостановили закупки российской нефти в конце июля под давлением президента США Дональда Трампа.

По данным источников Reuters, в ходе последнего тендера IOC закупила 2 млн баррелей американской нефти Mars, 2 млн баррелей бразильских сортов и еще 1 млн баррелей ливийской нефти. В ходе тендеров на прошлой неделе компания приобрела еще 8 млн баррелей нефти на Ближнем Востоке, в США, Канаде и Нигерии.

BPCL закупила около 9 млн баррелей нефти, в частности 1 млн баррелей ангольской Girassol, 1 млн баррелей американской Mars, 3 млн баррелей сырья сорта Murban из ОАЭ и 2 млн баррелей нигерийской нефти.

6 августа Трамп ввел в отношении Индии вторичные санкции - пошлины в размере 25% за импорт российской нефти. До этого в рамках общего пересмотра торговых соглашений на товары из Индии были введены тарифы в размере 25%. Таким образом, совокупная тарифная ставка для страны составила 50%.

Россия - бессменный с июня 2022 года лидер поставок нефти в Индию. По данным Министерства торговли Индии, в мае 2025 года доля сырья из России в общем импорте нефти достигла 40% в натуральном выражении (9,015 млн тонн из 22,408 млн тонн) и 39% - в денежном. В 2024 году республика импортировала 240,543 млн тонн нефти, на сырье из России пришлось 87,5 млн тонн, или 36,4% импорта республики.

Индия BPCL IOC США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

"Газпром" назвал отзыв лицензии "Молдовагаза" завершением разрушения бизнеса

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6913 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });