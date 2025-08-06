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Индия намерена защищать свои интересы на фоне доппошлин США за покупку нефти из РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Индия считает действия США по введению пошлин в связи с импортом Дели российской нефти необоснованными и неразумными, намерена предпринимать все необходимые действия для защиты своих интересов, заявили в среду в МИД страны.

"Мы вновь заявляем, что эти меры являются несправедливыми, необоснованными и неразумными", - говорится в заявлении МИД.

В документе подчеркивается, что "Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп решил ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения.


Индия США РФ
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