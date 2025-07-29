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Сбер не ждет серьезного влияния на прибыль от выделения заблокированных активов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Перевод Сбербанком заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо не окажет существенного влияния на финансовый результат группы, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на конференц-звонке во вторник.

"Этот объем стал существенно меньше, более чем в два раза меньше, чем тот объем, который мы рассматривали к передаче в 2024 году. Поэтому не стоит ждать от этого действия какого-то радикального влияния на наши результаты. Наша операционная деятельность имеет гораздо большее значение для нашей прибыли, чем вот эта одна конкретная сделка", - сказал Скворцов.

Сбер ранее не раскрывал объем замороженных активов, которые предполагал перевести на отдельное юрлицо.

Банк сейчас находится в стадии подготовки ходатайства регулятору о выделении заблокированных активов и обязательств, определяет их перечень. Объем передаваемых активов еще предстоит согласовать с ЦБ, отметил финдиректор.

О том, что Сбербанк перезапустил процесс перевода заблокированных активов и обязательств на фоне смягчения позиции регулятора, Скворцов сообщил "Интерфаксу" в начале июля. "Для нас это снова открывает возможность обращения в ЦБ за согласованием на передачу активов и обязательств на отдельную компанию. Мы заново перезапустили процесс, сейчас прорабатываем детали", - сказал он тогда.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. При этом в декабре прошлого года Банк России ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами. Это сделало инструмент перевода заблокированных активов на отдельную компанию для Сбербанка незначимым и недоступным, отмечал Скворцов в апреле 2025 года.

В начале июня совет директоров Банка России внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV, разрешив выделять просроченные обязательства для их дальнейшего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.

О пересмотре планов по работе с заблокированным активами на фоне смягчения позиции ЦБ уже заявил ВТБ. Последнее решение регулятора позволит ВТБ провести во втором полугодии еще одно выделение заблокированных активов и пассивов на 80 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" в июне первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Сбербанк Тарас Скворцов Банк России ЦБ РФ
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