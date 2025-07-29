Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 859 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом полугодии 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 5,3% - до 859,0 млрд руб. по сравнению с 816,1 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль во II квартале текущего года составила 422,9 млрд руб., что на 1,0% выше прибыли за аналогичный период 2024 года (418,7 млрд руб.).

Результаты оказались практически на уровне консенсус-прогноза аналитиков, предусматривавшего рост чистой прибыли в I полугодии на 5,2% - до 858 млрд руб., во II квартале - на 0,7% - до 422 млрд руб.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, во II квартале 2025 года выросли вдвое - до 195,3 млрд руб., в I полугодии - в 2,2 раза - до 335,1 млрд руб. На динамику этого показателя оказывают влияние высокие ставки в экономике, которые сказываются на качестве кредитного портфеля, отмечает банк.

Расходы от создания резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам в январе-июне текущего года выросли в 2,1 раза - до 364,8 млрд руб., во II квартале - в 1,7 раза - до 211,5 млрд руб., следует из отчета банка.

Стоимость риска в I полугодии 2025 года выросла до 1,5% с 0,8% за аналогичный период 2024 года, во II квартале - до 1,7% с 1,0% годом ранее.

Рентабельность капитала в январе-июне текущего года снизилась до 23,7% с 25% годом ранее, во II квартале - до 23% с 25,9%.

Чистые процентные доходы в I полугодии 2025 года выросли на 18,5% - до 1 трлн 674,2 млрд руб., во II квартале - на 18% - до 841,8 млрд руб.

Чистая процентная маржа во II квартале текущего года выросла до 6,1% с 5,8% годом ранее. В I полугодии этот показатель увеличился до 6,1% с 5,9%.

Чистые комиссионные доходы в январе-июне текущего года выросли на 1,2% - до 398,2 млрд руб. Во II квартале они снизились на 6,9% - до 195 млрд руб.

Операционный доход группы до резервов в I полугодии 2025 года увеличился на 20,8% - до 2 трлн 2,3 млрд руб., во II квартале - на 20,3% - до 1 трлн 29,4 млрд руб.

Операционные расходы в январе-июне текущего года выросли на 15,6% - до 555 млрд руб., во II квартале - на 15,9% - до 292,9 млрд руб.

Отношение операционных расходов к доходам снизилось в I полугодии на 1,3 процентного пункта (п.п.) - до 27,7%, во II квартале - на 1,1 п.п. - до 28,4%.

Базовый капитал первого уровня во II квартале снизился на 3,8% - до 6,593 трлн руб., капитал первого уровня - на 3,7% - до 6,743 трлн руб., общий капитал - на 2,2% - до 7,078 трлн руб.

Сбер отмечает, что во II квартале 2025 года в капитале был учтен субординированный заем, полученный от ФНБ в рамках проекта по строительству ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" на сумму 94 млрд руб.

Коэффициент достаточности базового капитала во II квартале снизился до 12,4% с 13,1%, капитала первого уровня - до 12,7% с 13,4%, общего капитала - до 13,3% с 13,9%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 за II квартал вырос до 14,6% с 14,0%.

"Мы нарастили достаточность капитала до 14,6%, что создает прочную основу в преддверии выплат рекордных дивидендов общим объемом 786,9 млрд рублей, одобренных нашими акционерами", - заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.