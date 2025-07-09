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Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублей

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,5% до 826,6 млрд рублей
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии выросла на 7,5% год к году, до 826,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала в 22,2%, говорится в сообщении Сбера.

В июне банк заработал 143,7 млрд рублей чистой прибыли (+2,4% г/г), рентабельность капитала составила 22%.

"На фоне высоких процентных ставок динамика кредитного портфеля остается сдержанной - рост за июнь на 0,4% в реальном выражении в основном за счет выдач по государственным ипотечным программам. В сегменте потребительского кредитования сохраняется отрицательный тренд. Объем привлеченных средств частных клиентов в июне сохранил положительную динамику и прибавил 1,5% в реальном выражении, составив 29,5 трлн рублей", - заявил глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводятся в сообщении.

Чистые процентные доходы за 6 месяцев выросли на 15,5% год к году, до 1,437 трлн рублей, на фоне роста объема и доходности работающих активов. Рост чистых процентных доходов в июне составил 21,8% в годовом выражении.

Чистые комиссионные доходы в первом полугодии снизились на 1,4% год к году до 348,8 млрд рублей (-6,7% г/г в июне). Такая динамика объясняется высокой базой прошлого года, связанной с единовременным признанием доходов по корпоративным клиентам, а также изменением бизнес-модели в пользу подписочной, значительная часть доходов которой учитывается на консолидированном уровне.

Расходы на резервы и переоценка кредитов за 6 месяцев снизились на 24,1% год к году, до 202,8 млрд рублей, существенное влияние на размер созданных резервов оказало укрепление рубля. В июне этот показатель составил 70,8 млрд рублей.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за полугодие и 2,3% в июне.

Операционные расходы выросли на 14,5% в годовом выражении за 6 месяцев, до 511,7 млрд рублей. В июне операционные расходы составили 91,8 млрд рублей и увеличились на 20,4%. Отношение расходов к доходам за 6 месяцев составило 29%.

Сбербанк Сбер Герман Греф
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