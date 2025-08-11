Сургутнефтегазбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 38%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк в январе-июне 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в 2,93 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов за первое полугодие сократился на 30%, до 1,995 млрд рублей, после вычета резервов - в 2 раза, до 1,37 млрд рублей.

Операционные расходы возросли на 15,7%, до 1,782 млрд рублей Прибыль до налогообложения увеличилась на 44%, до 3,672 млрд рублей.

Расходы на резервы в первом полугодии составили 621 млн рублей, по итогам января-июня 2024 года банк восстанавливал резервы на 37 млн рублей.

Собственные средства финучреждения увеличились на 7,6% - до 27,2 млрд рублей.

Активы банка с начала года сократились на 6,8%, до 107,7 млрд рублей. Объем чистой ссудной задолженности составил 80,5 млрд рублей (снижение на 3,8%).

Совокупный объем привлеченных средств клиентов вырос на 0,9%, до 75,3 млрд рублей.

Сургутнефтегазбанк по итогам I полугодия 2025 года занял 57-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным на 30 сентября 2021 года, ПАО "Сургутнефтегаз" владело 97,8% акций банка.