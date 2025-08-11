Поиск

Сургутнефтегазбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 38%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк в январе-июне 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в 2,93 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов за первое полугодие сократился на 30%, до 1,995 млрд рублей, после вычета резервов - в 2 раза, до 1,37 млрд рублей.

Операционные расходы возросли на 15,7%, до 1,782 млрд рублей Прибыль до налогообложения увеличилась на 44%, до 3,672 млрд рублей.

Расходы на резервы в первом полугодии составили 621 млн рублей, по итогам января-июня 2024 года банк восстанавливал резервы на 37 млн рублей.

Собственные средства финучреждения увеличились на 7,6% - до 27,2 млрд рублей.

Активы банка с начала года сократились на 6,8%, до 107,7 млрд рублей. Объем чистой ссудной задолженности составил 80,5 млрд рублей (снижение на 3,8%).

Совокупный объем привлеченных средств клиентов вырос на 0,9%, до 75,3 млрд рублей.

Сургутнефтегазбанк по итогам I полугодия 2025 года занял 57-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным на 30 сентября 2021 года, ПАО "Сургутнефтегаз" владело 97,8% акций банка.

Сургутнефтегаз Сургутнефтегазбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6940 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });