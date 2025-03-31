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Сургутнефтегазбанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 39%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк в 2024 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 4,327 млрд рублей, что 39% больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов вырос на 6,2%, до 5,695 млрд рублей, после вычета резервов - на 10,5%, до 5,807 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 16%, до 3,867 млрд рублей, прибыль до налогообложения - в 1,5 раза, до 6 млрд рублей.

Банк за год восстановил резервы на 112 млн рублей (в 2023 году расходы на резервы составили 109 млн рублей).

Собственные средства финучреждения выросли на 14,6% - до 25,3 млрд рублей. Активы увеличились на 0,6%, до 115,6 млрд рублей. Объем чистой ссудной задолженности составил 83,7 млрд рублей (почти не изменился). Совокупный объем привлеченных средств клиентов сократился на 15%, до 74,6 млрд рублей.

Сургутнефтегазбанк по итогам 2024 года занял 59-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным на 30 сентября 2021 года, ПАО "Сургутнефтегаз" владеет 97,8% акций банка.

Сургутнефтегаз Сургутнефтегазбанк
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