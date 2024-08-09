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Сургутнефтегазбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 раза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк в январе-июне 2024 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,12 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход до вычета резервов за первое полугодие вырос на 19,4%, до 2,83 млрд рублей, после вычета резервов - в 1,5 раза, до 2,87 млрд рублей. Операционные расходы сократились на 3,3%, до 1,54 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась в 2,1 раза, до 2,54 млрд рублей.

Банк в отчетный период восстановил резервы на 36,9 млн рублей (в январе-июне 2023 года расходы на резервы составили 451 млн рублей).

Собственные средства финучреждения в январе-июне увеличились на 4,4% - до 23 млрд рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 0,6%, до 115,6 млрд рублей. Объем чистой ссудной задолженности составил 88 млрд рублей (рост на 5%). Совокупный объем привлеченных средств клиентов сократился на 27%, до 63,9 млрд рублей.

Сургутнефтегазбанк по итогам II квартала 2024 года занял 60-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным на 30 сентября 2021 года, ПАО "Сургутнефтегаз" владеет 97,8% акций банка.

Сургутнефтегаз Сургутнефтегазбанк
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