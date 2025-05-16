Сургутнефтегазбанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сургутнефтегазбанк в январе-марте 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,05 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка до вычета резервов за первый квартал сократился на 30%, до 962 млн рублей, после вычета резервов - на 0,3%, до 1,47 млрд рублей. Операционные расходы возросли на 20%, до 905 млн рублей, прибыль до налогообложения - в 1,8 раза, до 2,317 млрд рублей.

Банк в первом квартале восстановил резервы на 504,7 млн рублей (рост в 5,7 раза).

Собственные средства финучреждения увеличились на 7,9% - до 27,3 млрд рублей.

Активы банка с начала года выросли на 8,9%, до 125,9 млрд рублей. Объем чистой ссудной задолженности составил 101,2 млрд рублей (рост на 21%). Совокупный объем привлеченных средств клиентов вырос на 25%, до 94,3 млрд рублей.

Сургутнефтегазбанк по итогам I квартала 2025 года занял 56-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным на 30 сентября 2021 года, ПАО "Сургутнефтегаз" владело 97,8% акций банка.