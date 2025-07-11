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Россия сократила экспорт сельхозпродукции в январе-мае на 13,7%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия в январе-мае 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $15,3 млрд, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($17,7 млрд), сообщается в материалах на сайте ФТС.

Импорт этой продукции увеличился на 13,9%, до $16,9 млрд с $14,8 млрд за январь-май 2024 года.

В 2024 году, по данным ФТС, Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В то же время импорт продукции АПК увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,2 млрд годом ранее. В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд с $41,3 млрд. В то же время импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты.

Президент потребовал увеличить экспорт продукции АПК к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом, в 2030 году поставки за рубеж должны быть на уровне $55,2 млрд.

ФТС АПК
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