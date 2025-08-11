РФ в январе-мае увеличила поставки продукции АПК в страны ЕАЭС на 10%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае поставила в страны ЕАЭС продукции АПК более чем на $3,2 млрд, что на 10% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

В натуральном выражении экспорт составил около 4,6 млн тонн. Динамика не приводится.

Основным направлением поставок стали Белоруссия и Казахстан, на их долю пришлось соответственно 45% и 43% российского экспорта (в стоимостном выражении). Доля Киргизии составила 7%, Армении - 5%.

В центре уточнили, что в торговле с Белоруссией преобладают подсолнечное масло (почти на $147 млн), свинина (более чем на $129 млн) и семена рапса (почти на $100 млн). По сравнению с 5 месяцами 2024 года экспорт в Белоруссию вырос на 21%.

В топ-3 продукции, экспортированной в Казахстан, вошли сахар (на $130 млн), мучные кондитерские изделия (на $100 млн) и шоколад (почти на $95 млн). Выручка от экспорта на казахстанский рынок сохранилась на прошлогоднем уровне.

В Киргизию преимущественно поставлялось подсолнечное масло (почти на $28 млн), шоколад (почти на $25 млн) и мучные кондитерские изделия (свыше $22 млн). Экспорт вырос на 8% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Основными продуктами при поставках в Армению стали пшеница (свыше $15 млн), шоколад (свыше $13 млн) и мучные кондитерские изделия (свыше $12 млн).