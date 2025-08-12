Поиск

В России площади под кормовыми культурами в 2025 году сократились на 6,1%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В российском АПК в 2025 году посевные площади под кормовыми культурами сократились на 6,1%. Как сообщает Росстат, они составили 11,509 млн га против 12,263 млн га в 2024 году.

В том числе посевы однолетних трав уменьшились до 2,253 млн га с 2,563 млн га в 2024 году, кукурузы на корм - до 1,265 млн га с 1,366 млн га. Площади под многолетними беспокровными травами составили 618 тыс. га против 666 тыс. га в 2024 году.

Самую большую долю в посевах кормовых культур занимают многолетние травы посева прошлых лет. В 2025 году их площадь уменьшилась до 7,265 млн га с 7,53 млн га годом ранее.

В то же время площади под кормовыми корнеплодами и бахчевыми культурами, предназначенными на корм скоту, не изменились и остались на уровне 11 тысяч и 8 тысяч га соответственно.

По данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец июня, по расчетам, составляло 16,9 млн голов (на 4,1% меньше, чем годом ранее), из него коров - 7,3 млн голов (на 3,7% меньше). Поголовье свиней - 29,2 млн (на 1,9% меньше), овец и коз - 20,7 млн (на 6% меньше), птицы - 574,3 млн голов (на 0,2% меньше).

