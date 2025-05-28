Лукашенко поручил вырастить достаточно картофеля и для Белоруссии, и для России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии надо вырастить столько картофеля, чтоб хватило и Белоруссии, и России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России", - сказал он, обращаясь к председателю Брестского облисполкома Петру Пархомчику, который выступил у президента с докладом.

"Надо помочь братьям россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены", - добавил Лукашенко.

В начале мая президент Белоруссии, комментируя сообщения о перебоях с картошкой в продаже, объяснил это переориентацией белорусских производителей на продажи в России. В марте Белоруссия ввела временное лицензирование экспорта картофеля. 27 мая был отменен запрет на импорт картофеля в Белоруссию из недружественных стран.

По данным Росстата от 23 мая, в 2024 году в России сбор картофеля в организованном секторе (сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели) составил 7 млн 301,3 тысячи тонн, что на 15,3% ниже максимального за последние 30 лет урожая 2023 года (8 млн 624,9 тысячи тонн). Однако он соответствует среднему за последние 5 лет показателю (7 млн 375,8 тысячи тонн). В результате показатель самообеспечения картофелем в 2024 году составил 91,6%, что на 3,4 п.п. ниже индикатора доктрины продовольственной безопасности (95%). В 2023 году этот показатель составлял 101%.

Посевные площади под картофелем в России в 2024 году сократились до 281,3 тысячи га с 313,7 тысячи га в 2023 году. В 2025 году, по прогнозу Минсельхоза, они будут увеличены до 286,3 тысячи га. При благоприятных погодных условиях ведомство рассчитывает на достойный урожай картофеля.

В 2025 году в России картофель стал лидером по росту цен на плодоовощную продукцию, что привело к необходимости введения квоты на его беспошлинный ввоз в объеме 150 тысяч тонн.

По данным Россельхознадзора, с начала года по 7 мая Россия увеличила импорт картофеля в 3,5 раза, до 432,2 тысячи тонн.