Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Заготовка кормов для животноводства в этом году в РФ происходит на фоне двух противоположных погодных стихий - сильной засухи на юге и переувлажнения в ряде других регионов. Тем не менее, как показал проведенный "Интерфаксом" опрос, специалисты в целом сохраняют оптимизм: животные на предстоящую зимовку кормами будут обеспечены. Хотя в ряде регионов уже начали оценивать убытки.

Травостой хороший, но мешают дожди

В целом, как заявило большинство специалистов, предварительные данные по заготовке кормов говорят о том, что предстоящая зимовка пройдет нормально. Однако в ряде регионов уборку сдерживают дожди.

Как сообщила и. о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина Гуринович, погодные условия хорошо повлияли на заготовку кормов. "В начале первой декады июня, даже в конце мая, когда установились высокие температуры, многие хозяйства успели заготовить сено с первого укоса. Сформировался также хороший второй укос. В этот год прекрасная вегетативная масса и у бобовых кормовых культур, у люцерны, у клевера, - сказала она. - По итогу зеленая масса достигала 200 центнеров с гектара. Это лучше, чем в прошлом году. Поэтому в этом году в области с кормами будет все хорошо. Каких-то опасений по возможной их нехватки нет".

"Мы готовы кормить не только собственное поголовье, но и реализуем корма за пределами области", - добавила она.

В Смоленской области, по данным регионального Минсельхоза, погодные условия также благоприятно повлияли на кормовую базу: травостой как на естественных лугах и пастбищах, так и на полях с многолетними и однолетними травам был густым. Урожайность первого и особенно второго укоса многолетних трав значительно выше, чем в прошлом году. Но проблема в том, что дожди тормозят заготовку кормов.

"Прогнозируем, что сельхозпроизводители полностью обеспечат животных кормами. Кроме того, виды на урожай зерновых культур хорошие, что позволяет рассчитывать на достаточное количество концентрированных кормов", - заявили в ведомстве.

"Обилие осадков благоприятно повлияло на травостой как хозяйственно полезных, так и луговых трав. Урожайность многолетних трав в среднем чуть выше прошлого года, если судить по первому укосу", - заявил заместитель гендиректора по животноводству агрохолдинга "Чистополье" (Татарстан) Юрий Лапин. - В то же время дожди во время первого укоса остановили заготовку, что привело к потере качества и уменьшению кратности укосов и соответственно снижению урожайности в целом за сезон".

По многолетним травам потери могут быть в районе 30%, прогнозирует он.

По его словам, если погода не преподнесет сюрпризов в виде продолжительных проливных дождей или суховеев, то опасений нет, потому что недостаток кормов из многолетних трав можно компенсировать силосом из кукурузы и соломой злаковых зерновых.

"Потерю питательности многолетних, естественно, придется компенсировать в части белка, но это не говорит о том, что надо будет закупать дополнительно большие объемы. При адекватных ценах на отходы пищевого производства мы всегда с удовольствием используем их", - заявил представитель агрохолдинга.

В Минсельхозпроде Татарстана травостой на полях кормовых культур в этом году назвали достойным. "На полях достаточная обеспеченность влагой позволила вырастить достойный травостой кормовых культур", - сказали в ведомстве. Однако из-за обилия осадков в период заготовки сена многие хозяйства были вынуждены заложить больше сенажной массы, чем сена.

К настоящему времени убран первый укос многолетних трав, идет заготовка кормов со второго укоса, урожайность выше прошлогодней.

В то же время в аграрном ведомстве Пермского края сочетание тепла и осадков называют оптимальным, что способствует росту растений. Проблем с заготовкой кормов там не видят, рассчитывают на завершение работ в установленные сроки. Аграриям региона еще необходимо заготовить свыше 379,4 тыс. тонн (в кормовых единицах, к. ед.). В 2024 году сельхозорганизации и фермеры заготовили 466,9 тыс. тонн (к.ед.).

"Все сгорело"

В южных регионах, напротив, заявляют о нехватке влаги, прежде всего, в вегетативный период.

"Малый объем и ограниченная продолжительность весеннего половодья привели к незначительной затопляемости естественных сенокосных угодий и, как следствие, к снижению их урожайности, то есть кормоемкости", - заявили в Минсельхозе Астраханской области.

Но этот фактор может быть компенсирован тем, что посевная площадь под кормовыми культурами, по оперативным данным, увеличена практически на 10%, более того ряд хозяйств скосили зерновые культуры на сено.

"Было дождливо у нас, все хорошо развивалось, а потом резко наступила жара, все быстро высохло. Даже люцерна многолетняя плохо себя чувствует, думаю, как бы не пришлось ее пересевать", - заявил глава крестьянского (фермерского) хозяйства в Новоалександровском округе Ставропольского края Евгений Прасолов.

По его словам, второго и третьего укосов не будет - "все сгорело". "Недавно замеряли (влагозапас - ИФ), на глубине один метр - 50 мм влаги. Это очень мало", - сказал фермер.

"В то же время кукуруза в этом году дала как никогда хороший результат - зеленая масса достигала 400 центнеров с гектара, в прошлом году было 7 центнеров. Силосом восполним небольшой пробел, который будет по сену. И по зерновым хороший урожай. Так что, думаю, что снижения поголовья не будет, наоборот, будем наращивать", - заявил Прасолов.

В Минсельхозе Ставрополья заявили, что весенние осадки благоприятно сказались на состоянии естественных сенокосов, пастбищ, лугов. Ситуация по сену благоприятная, заготовка силоса и сочных кормов только начинается. "Недостатка кормов не прогнозируется, особенно с учетом ожидающегося рекордного урожая зерновых", - сообщили в министерстве сельского хозяйства Адыгеи. "Работа по заготовке кормов ведется в штатном режиме. Опасений по поводу нехватки кормов нет", - сказали в Минсельхозе Саратовской области, сообщив, что план по заготовке сенажа сельхозорганизации и фермеры уже существенно перевыполнили, сена заготовили пока 67% от потребности, соломы - 35%. В Волгоградской области, по данным комитета по сельскому хозяйству, заготовка кормов - на уровне прошлого года. Пока обеспеченность кормами составляет 45,2%, в том числе грубыми и сочными - 59,3%, зернофуражом - 23%. В Ингушетии, по данным республиканского Минсельхоза, хороший травостой, заготовка грубых кормов идет с опережением прошлогодних показателей на 20%.

В Дагестане заготовка грубых и сочных кормов идет с опережением прошлогодних сроков, но урожайность сравнительно невысокая.

Как считают в республиканском Минсельхозе, аграрии недопустимо мало внимания уделяют сочным кормам. Их заготавливают хозяйства только трех муниципальных образований. Не полностью используются возможности по выращиванию кормовой свеклы (площадь сева в пределах 80 га) и комовых бахчевых культур (30 га).

В Минсельхозе Карачаево-Черкесии сетуют на дефицит осадков. "Весной и в начале лета в республике наблюдался дефицит осадков и высокая температура, особенно в предгорных и равнинных районах. На естественных пастбищах травостой значительно ослаблен - наблюдается редкий покров и низкая биомасса. На хозяйственных посевах многолетних трав ситуация лучше, особенно там, где применялось своевременное орошение", - сообщили в ведомстве.

Но в среднем урожайность многолетних трав снизилась на 20%. Оценки возможных потерь кормов по году составляют до 25%, особенно по сену с естественных угодий, отметили в ведомстве.

"Опасения по нехватке кормов есть, особенно у мелких и средних хозяйств. Основной риск - это снижение продуктивности крупного рогатого скота и овец осенью и зимой. В случае затяжной засухи во второй половине лета возможно снижение объемов производства мяса и молока на 5-10% по отдельным хозяйствам", - сказали в министерстве.

Ниже средних значений за предыдущие годы оказался урожай растений для нужд животноводческого сектора и в агрохолдинге "Степь" (входит в АФК "Система").

Как сообщил его гендиректор Андрей Недужко, причина - "тяжелые погодные условия на юге". "Негативное влияние на растения оказали высокие температуры в течение летнего периода, которые обернулись недостатком влаги в почве", - уточнил он.

По его словам, после формирования кормовых запасов по всем культурам будет определено, какие виды кормов и в каком объеме необходимо будет дополнительно закупить для нужд агрохолдинга. При этом он сообщил, что "все компоненты, необходимые для формирования кормовой базы крупного рогатого скота, производятся на предприятиях агрохолдинга".

В Крыму, который относится к зоне рискованного земледелия, в первую очередь, по режиму осадков, грубых кормов уже заготовлено 92% от потребности, которая составляет более 291 тыс. тонн, зернофуража - 70% от 86,8 тыс. тонн, сообщил замминистра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.

"Конечно, острым вопросом остается заготовка сочных кормов. Это в основном силосная группа. Потребность оцениваем в более 54 тыс. тонн. Работа в этом направлении пока находится на начальном этапе - заготовили более 5 тыс. тонн. Работа достаточно напряженная, поскольку урожайность вегетативной массы основных культур, которые относятся к сочным, в частности, кукурузы, достаточно скромная в этом году, даже на участках с искусственным орошением", - сообщил он.

Животноводческие хозяйства, административно относящиеся к Севастополю, по данным департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, закупают корма в соседних регионах. Площади сельхозугодий, которые могут использоваться для заготовки кормов - пашни, сенокосы, пастбища, невелики.

В городе действует госпрограмма, которая предусматривает возмещение аграриям затрат, в том числе, на корма для животных и кормовые добавки. Компенсируются и транспортные расходы на доставку кормов для крупного рогатого скота.

В умеренной зоне

В других регионах, как отмечают специалисты, погодные условия для кормовых культур были умеренными.

В Башкирии, где средняя месячная температура воздуха в мае-июне была только на 1 градус выше нормы, осадки в июне были в норме. Темпы уборки многолетних трав на 10% выше прошлогодних, урожайность соответствует показателю прошлого года.

По данным республиканского Минсельхоза, к укосной спелости подходят однолетние травы, кукуруза на силос, а также второй укос многолетних трав. "Поэтому есть уверенность, что необходимый запас кормов на зимовку скота будет заготовлен", - сказали в ведомстве.

Кроме того, для сбалансированного рациона хозяйства закупают производные пищевого производства - свекловичный жом, патоку и барду.

В Свердловской области заготовка кормов началась в первой декаде июня, чему способствовала умеренно теплая погода в мае в сочетании с хорошими запасами влаги в почве, сообщили в департаменте информполитики региона. "В 2025 году урожайность многолетних трав выше прошлогодней. Согласно прогнозу, кампания по заготовке кормов пройдет в рабочем режиме. Сельхозпроизводители с учетом переходящих остатков заготовят кормов в полном объеме, риски снижения производства животноводческой продукции не ожидаются", - отметили в департаменте.

В Тюменской области погодные условия достаточно благоприятны для развития и роста кормовых культур, сообщили в региональном департаменте АПК. План по заготовке кормов уже выполнен более чем на 60%, темпы заготовки и урожайность выше прошлогодних на 11%.

Аналогичная ситуация и в Челябинской области. По данным регионального Минсельхоза, к концу июля по сравнению с прошлым годом "заготовлено заметно больше кормовой массы". Началась и уборка силосных культур. Год назад силос начали заготавливать намного позднее.

В Курганской области благоприятные погодные условия также создали хорошую базу для заготовки трав. К тому же планируемый урожай зерновых культур позволит обеспечить в полном объеме потребность скота и птицы в концентрированных кормах, заявили в областном департаменте АПК.

В Омской области в этом году урожайность травостоя значительно выше прошлогоднего, сообщили в областном Минсельхозе. На конец июля хозяйства уже заготовили 65% от запланированного объема сена. Собранный объем на 6% больше прошлогоднего. Показатели по сенажу на 17% выше, чем годом ранее.

"Рисков снижения заготовки кормов, согласно установленным планам, не предвидится", - заявили в ведомстве.

В Новосибирской области заготовительные работы "идут в интенсивном темпе", агрометеоусловия благоприятно сказались на росте и развитии как сеяных трав, так и трав естественных кормовых угодий, сообщили в региональном Минсельхозе.

План по заготовке сенажа в регионе выполнен на 83,2%. Урожайность трав на сено выше прошлогодней.

"По предварительной оценке, в связи с положительной динамикой кормозаготовительных работ в регионе, говорить о возможных потерях кормов преждевременно. Кроме того, в регионе предстоит сезон заготовки сочных и концентрированных кормов", - заявили в ведомстве.

Запас карман не тянет

Кормовые ресурсы ряда регионов в этом году формируются в том числе за счет переходящих запасов прошлых лет - такова крестьянская традиция. В соответствие с нею в этом году аграрии также намерены заготавливать корма "про запас", причем не на один год.

"Силос в этом году вышел хороший, будем закладывать на несколько лет вперед", - сообщил фермер Прасолов из Ставрополья

Запасы кормов прошлых лет в Татарстане в настоящее время находятся на четырехмесячном уровне. По итогам текущей заготовительной кампании сельхозпроизводители республики будут обеспечены полуторагодовым запасом кормов. "Дополнительные закупки не планируется", - заявили в республиканском Минсельхозпроде

Как прогнозируют в Свердловской области, обеспеченность животноводства кормами к началу зимне-стойлового периода составит 135% от потребности, в том числе за счет переходящих остатков грубых и сочных кормов, которые имелись в хозяйствах.

В хозяйствах Челябинской области с прошлого года сохраняются переходящие остатки сена, сенажа, силоса и соломы.

О наличии переходящих запасов кормов говорят и данные агрохолдинга "Молсиб". Планирование заготовки кормов на сезон в холдинге проводится с учетом запаса на случай негативных погодных условий.

Цены: отображение текущей ситуации

Заготовительная кампания в этом году сопровождается ростом цен на комбикорма, признают собеседники агентства.

"Рост цен на комбикорма отмечается из-за увеличения стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов и других компонентов", - заявили в департаменте АПК Тюменской области.

В Минсельхозе Крыма происходящее с ценами назвали "отображением текущей ситуации как в производственной сфере непосредственно у производителей сырья, у переработчиков, так и, естественно, у потребителей этого сырья, у сельхозпредприятий". "Поэтому цена сбалансирована и рынок есть. Есть продажи и есть отгрузки. Эта цена устраивает все субъекты бизнеса: как производителя, так и потребителя", - уверен замминистра сельского хозяйства республики Тютюник. При это он добавил, что не видит предпосылок кратного увеличениям стоимости.

В то же время для снижения себестоимости продукции Минсельхоз Крыма компенсирует аграриям расходы, в том числе и на корма.

В Оренбургской области, по данным министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, "ценовая политика (в сфере комбикормов - ИФ) остается на уровне прошлого года".

Опасений по поводу возможной нехватки кормов нет, подчеркнули в ведомстве.

Нужны дополнительные меры

Оптимистичный настрой специалистов вместе с тем сопровождается и принятием дополнительных мер для укрепления кормовой базы животноводства.

Так, в Минсельхозе Карачаево-Черкесии заявили, что на фоне слабого травостоя планируется увеличить закупку комбикормов. "Некоторые хозяйства увеличивают закупки побочных продуктов пищевой промышленности, таких как свекловичный жом, жмых и прочее, - сказали в ведомстве. - Прорабатывается возможность закупок кормов в соседних регионах, где травостой частично оказался лучше благодаря локальным осадкам".

Крымские аграрии закупают в других регионах кукурузу. "Кроме того, есть многолетние партнерские связи с производителями шротов на территории других субъектов РФ. Мы провели уже работу по заключению контрактов, и в данной части по обеспеченности кормовой базы никаких опасений не видим", - заявил Тютюник.

"К тому же одна из задач зоотехников - это грамотно сбалансировать рацион и питание для того, чтобы получить итоговый продукт", - добавил он.

В Астраханской области в числе дополнительных мер назвали "перераспределение сенокосных участков с целью своевременного их скашивания и использования имеющихся площадей сенокосных угодий в полном объеме, перераспределение (реализация) кормов между хозяйствами и муниципальными районами". Кроме того, речь идет о закупках кормов в других регионах, пополнении кормовых запасов соломой после уборки зерновых культур, а также о контроле за работой транспортно-логистической инфраструктуры.

В Ростовской области, которая в этом году сильно пострадала от засухи, врио губернатора Юрий Слюсарь поручил региональному Минсельхозпроду во взаимодействии с федеральным аграрным ведомством выработать дополнительные меры поддержки животноводов.

Как сообщает его пресс-служба, "это обусловлено тем, что из-за майских заморозков и последовавшей за ними засухи животноводческие хозяйства области уже второй год подряд недополучают урожай кормовых культур". Для поддержки животноводов недостаточно уже действующих мер поддержки, потребуются дополнительные, и в частности - помощь федерального центра, отмечается в сообщении.

Многие хозяйства, прежде всего, агрохолдинги решают вопросы кормопроизводства за счет вертикальной интеграции.

Как сообщила глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская, холдинг полностью обеспечивает себя кормовой базой за счет развитого растениеводства на площади 25 тыс. га сельхозугодий. Большая часть выращиваемых культур идет на внутреннее потребление, только излишки реализуются на внешний рынок.

"В рамках организации замкнутого цикла в хозяйстве работает собственный комбикормовый завод, который в том числе поставляет часть продукции для продажи агропредприятиям Тульской области. К завершению близится новый инвестиционный проект - семенной завод. Он призван обеспечить устойчивую урожайность за счет качества посевного материала", - сказала она.

По словам Романовской, задачи оптимизации кормовой базы и контроля качества кормов позволяет решать внедрений инновационных ИТ-решений.

По прогнозу Минсельхоза РФ, производство скота и птицы в этом году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) с учетом новых регионов должно составить 17,3 млн тонн, молока - в 34,9 млн тонн, яиц - в 47,7 млрд штук.

По данным Росстата (без учета новых субъектов), в 2024 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 16,9 млн тонн, что на 2,1% больше, чем в 2023 году. Надой молока вырос на 0,8%, до 34,1 млн тонн, производство яиц снизилось на 0,3%, до 46,5 млрд штук, но в сельхозорганизациях отмечен рост на 0,4%, до 38,6 млрд штук.