Производство сельхозпродукции в фермерских хозяйствах РФ в 2024 году снизилось на 5,1%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в фермерских хозяйствах РФ в 2024 году снизилось на 5,1%.

"Росстат завершает подсчет показателей, но предварительно по итогам 2024 года индекс производства продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составил 94,9%. Доля фермеров в общем объеме производства сократилась незначительно – до 14,2%", - сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на 36-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) в среду в Москве.

По его словам, в целом, по итогу 2024 года малые формы хозяйствования произвели порядка трети российского зерна, три четверти картофеля, 70% овощей открытого грунта и 64% плодов и ягод.

Как отметил замминистра, традиционно в малых формах хозяйствования сосредоточено свыше трети всего банка земель сельхозназначения и практически весь объем посевных площадей овощей открытого грунта, картофеля, большая часть поголовья малого рогатого скота и больше половины крупного рогатого скота.

Боровой сообщил, что в прошлом году из федерального бюджета на развитие малых форм хозяйствования было направлено 35 млрд рублей. "На финансирование только адресных мер поддержки - порядка 15 млрд рублей. Средства направлены на развитие 654 семейных ферм. Получателем грантов на развитие материально-технической базы стал 81 сельхозкооператив, - сказал он. - Господдержку также получили 1483 фермерских хозяйств и 746 кооперативов".

Наряду с адресными мерами фермеры и кооперативы получают и другие виды господдержки. Так, в 2024 году в рамках единой субсидии было профинансировано более 13 тыс. фермерских хозяйств и 150 кооперативов.