Внуково после слов Ванцева об интересе к Домодедово учредило АО "Московский международный аэропорт"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Внуково", управляющее одноименным аэропортом, учредило компанию "Московский международный аэропорт".

Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 11 августа. Основной вид деятельности нового АО - аэропортовая. Уставный капитал равен 10 тыс. руб. Генеральным директором компании назначена Елена Шестакова, ранее, согласно открытым данным, не руководившая предприятиями аэропортовой сферы.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Внуково".

В конце июля совладелец "Внуково" Виталий Ванцев заявил в интервью РБК о готовности стать инвестором аэропорта "Домодедово", который незадолго до этого, в июне, перешел в госсобственность. "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - сказал он, добавив, что на покупку актива могут быть привлечены заемные средства. Финансовые проблемы "Домодедово", по его мнению, должен решать стратегический инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал", - заявил бизнесмен.

Ранее новый управляющий директор "Домодедово" Андрей Иванов сообщал РБК, что общий долг аэропорта - 70 млрд руб., процентные платежи по итогам этого года составят 8 млрд руб. Финансовые показатели последние два года падают вместе с пассажиропотоком: по итогам 2024 года выручка группы снизилась до 31 млрд руб. (с 34 млрд - в 2023 году), убыток составил 7,2 млрд руб.

Ванцев в интервью также напомнил, что 12 лет назад на фоне кризиса в авиаотрасли бенефициары московских аэропортов - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. И договориться, по его словам, не удалось из-за позиции бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика, "у которого были иные взгляды на развитие бизнеса". Диалог между столичными аэропортами может возобновиться после того, как государство определит нового собственника "Домодедово", заявил Ванцев.

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет бывшего главу набсовета "Домодедово" Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головную холдинговую структуру аэропорта возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ. После Иванов работал в бизнесе, в частности, с декабря 2023 по конец 2024 года, согласно открытым данным, руководил ООО "Внуково - управление активами", входящего в периметр "Внуково".

Согласно финансовой отчетности, на конец 2024 года крупнейшими акционерами АО "Международный аэропорт Внуково" были ООО "МАВ Холдинг" (60,7%), Росимущество - 25,01%, АО "Компания Юнокс" (11,44%).

