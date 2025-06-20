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Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"

Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило 100% долей в ООО "ДМЕ Холдинг" - холдинговой компании, владеющей активами аэропорта "Домодедово".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня.

Ранее компанию контролировал Дмитрий Каменщик: 1% был принадлежал ему напрямую, 99% - через АО "Аламо Холдинг".

В собственность Росимущества, согласно обновленным данным ЕГРЮЛ, перешли и другие компании, участвующие в управлении "Домодедово". Среди них ООО "Домодедово фьюэл фасилитис", ООО "Домодедово айти сервисиз", ООО "Девелопмент энд констракшн менеджмент", ООО "Домодедово коммершл сервисиз", ООО "Домодедово эрфилд" и другие.

Всего 30 компаний группы "Домодедово" и два физлица - Каменщик и Валерий Коган (по последним раскрытым данным - глава набсовета, а по многолетним и неоднократно опровергаемым слухам - совладелец "Домодедово") являются ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ, поданному в январе этого года в Арбитражный суд Московской области. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта - Каменщик и Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. На заседании 17 июня суд полностью удовлетворил этот иск и привел его к немедленному исполнению.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" сообщили, что аэропорт обеспечивает "стабильную работу всех служб и полное выполнение обязательств перед пассажирами и партнерами".

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.

Домодедово Росимущество ДМЕ Холдинг
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