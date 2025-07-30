Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

Финансовые проблемы аэропорта, по его мнению, должен решать стратегический инвестор, а не государство

Виталий Ванцев Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев готов стать инвестором перешедшего в госсобственность "Домодедово", заявил он РБК.

"У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - сказал он, добавив, что на покупку актива могут быть привлечены заемные средства .

Финансовые проблемы "Домодедово" должен решать стратегический инвестор, а не государство, заявил бизнесмен: "Государство точно не может оплачивать убытки "Домодедово", потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать".

Ранее новый управляющий директор "Домодедово" Андрей Иванов говорил РБК, что общий долг аэропорта - 70 млрд рублей, процентные платежи по итогам года составят 8 млрд руб. Финансовые показатели последние два года падают вместе с пассажиропотоком: по итогам 2024 года выручка группы снизилась до 31 млрд рублей (с 34 млрд - в 2023 году), убыток составил 7,2 млрд рублей. По словами Иванова, у группы есть задолженность перед налоговой и по зарплате персонала.

Ванцев заявил, что вел переговоры с предыдущим бенефициаром "Домодедово" Дмитрием Каменщиком о покупке актива или его доли зимой-весной 2025 года. Были предложены разные варианты консолидации: покупка доли, части пакета, слияние.

"Крайнее наше общение состоялось 16 апреля. Мы сделали ему предложение, он сказал, что предложение хорошее, он над ним подумает. И ушел думать", - рассказал Ванцев. Больше до перехода "Домодедово" в госсобственность бизнесмены не общались.

Ванцев также напомнил, что 12 лет назад бенефициары московских аэропортов - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - вели переговоры о создании единой управляющей компании в столичном авиаузле. "Кризис (в авиационной отрасли - ИФ) наступил не в 2020-ом, а в 2014-ом. Если в хорошие времена, когда большой рост, подъем, всем места хватает, то в тяжелые - бизнесмены пытаются как-то консолидироваться. Это касается не только авиации, но и любого бизнеса. Давайте возьмем Лондон - долгое время его основные аэропорты принадлежали одной компании (Heathrow Airport Holdings - ИФ), и они не конкурировали между собой, а думали, как организовать правильную работу и процессы", - объяснил он логику бизнеса.

По словам Ванцева, в прошлом договориться не удалось из-за позиции Каменщика, у которого были иные взгляды на развитие бизнеса. Диалог между столичными аэропортами, по его мнению, может возобновиться после того, как государство определит нового собственника "Домодедово".

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Дмитрия Каменщика надзорный орган причисляет бывшего главу набсовета "Домодедово" Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества. Головную холдинговую структуру аэропорта возглавил Андрей Иванов, в прошлом замглавы Минфина и первый замминистра экономического развития.