РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

Фото: Omer Evren Atalay/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Отказ в отелях Турции от концепции "все включено" может привести к оттоку туристов с направления, особенно среди семей с детьми, поэтому в туристических компаниях рассчитывают на компромиссный вариант изменения питания в курортных отелях, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Изобильный шведский стол - одно из очень серьезных конкурентных преимуществ Турции. Очень важную роль он играет и при выборе мест для отдыха с детьми, так как отсутствие проблем с питанием детей дает возможность родителям действительно отдыхать. Думаю, что туристические власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы "все включено" и в итоге будет найден компромиссный вариант. Модернизированная система a la carte, как вариант", - прокомментировал руководитель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.

Он отметил, что Турция многие годы создавала свой туристический имидж, в том числе активно используя систему "все включено", а смена имиджа всегда связана с определенными рисками.

По словам руководителя отдела продвижения туроператора Panteon Надежды Тарбаевой, концепция "все включено" - это самый популярный формат отдыха у российских туристов.

"Это обусловлено раз - комфортом для отдыха с детьми, когда в течение дня вопрос с питанием для ребенка любого возврата полностью закрыт, и два - экономическими соображениями: туристы не хотят нести дополнительные расходы во время отдыха за еду и напитки, в том числе алкоголь", - сказала она.

Как отметила эксперт, изменение концепции, скорее всего, отразится на спросе на популярные семейные отели 4-5*.

"Мы уже сегодня видим некоторый отток с турецкого направления на те же Мальдивы в летнем сезоне из-за сопоставимой стоимости отдыха, потому дополнительные ограничения могут этот отток увеличить. Однако важно какими будут эти изменения: если переход на a la carte "все включено" (блюда из-под ножа с сохранением ассортимента), то такой эко-подход только приветствуется", - уточнила Тарбаева.

В Турции вернулись к обсуждению отказа от концепции "все включено" и питания "шведский стол" в отелях и ресторанах, чтобы сократить количество выбрасываемых продуктов, сообщили турецкие СМИ. В частности, отелям с системы "все включено" предлагают перейти на концепцию а la carte. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий отчет президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.