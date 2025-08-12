Поиск

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"
Фото: Omer Evren Atalay/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Отказ в отелях Турции от концепции "все включено" может привести к оттоку туристов с направления, особенно среди семей с детьми, поэтому в туристических компаниях рассчитывают на компромиссный вариант изменения питания в курортных отелях, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Изобильный шведский стол - одно из очень серьезных конкурентных преимуществ Турции. Очень важную роль он играет и при выборе мест для отдыха с детьми, так как отсутствие проблем с питанием детей дает возможность родителям действительно отдыхать. Думаю, что туристические власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы "все включено" и в итоге будет найден компромиссный вариант. Модернизированная система a la carte, как вариант", - прокомментировал руководитель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман.

Он отметил, что Турция многие годы создавала свой туристический имидж, в том числе активно используя систему "все включено", а смена имиджа всегда связана с определенными рисками.

По словам руководителя отдела продвижения туроператора Panteon Надежды Тарбаевой, концепция "все включено" - это самый популярный формат отдыха у российских туристов.

"Это обусловлено раз - комфортом для отдыха с детьми, когда в течение дня вопрос с питанием для ребенка любого возврата полностью закрыт, и два - экономическими соображениями: туристы не хотят нести дополнительные расходы во время отдыха за еду и напитки, в том числе алкоголь", - сказала она.

Как отметила эксперт, изменение концепции, скорее всего, отразится на спросе на популярные семейные отели 4-5*.

"Мы уже сегодня видим некоторый отток с турецкого направления на те же Мальдивы в летнем сезоне из-за сопоставимой стоимости отдыха, потому дополнительные ограничения могут этот отток увеличить. Однако важно какими будут эти изменения: если переход на a la carte "все включено" (блюда из-под ножа с сохранением ассортимента), то такой эко-подход только приветствуется", - уточнила Тарбаева.

В Турции вернулись к обсуждению отказа от концепции "все включено" и питания "шведский стол" в отелях и ресторанах, чтобы сократить количество выбрасываемых продуктов, сообщили турецкие СМИ. В частности, отелям с системы "все включено" предлагают перейти на концепцию а la carte. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий отчет президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

РСТ Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });