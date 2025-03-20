Посол Турции в РФ заявил, что формату "все включено" в отелях ничего не угрожает

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тема возможной отмены формата "все включено" в турецких отелях обсуждается местными СМИ на протяжении 20 лет, но на самом деле этой системе ничего не угрожает, заверил посол Турции в России Танжу Бильгич.

"В Турции есть много разных отелей. Некоторые предлагают систему all inclusive, некоторые - другие типа питания. Туристы могут выбрать тот вариант, который им нравится. Если они хотят отдыхать в отеле all inclusive, они могут выбрать такой отель. По нашей информации, никаких изменений по этой концепции в отелях не планируется", - сказал он журналистам на пресс-конференции в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентами, организованной туроператором Anex.

Посол добавил, что уже на протяжении 20 лет в турецких СМИ ежегодно обсуждается тема изменений системы "все включено".

"Эти разговоры идут каждый год уже на протяжении 20 лет, но мы не видим никаких реальных изменений", - подчеркнул он.

В российских СМИ в последние несколько месяцев регулярно появляется информация о том, что в турецких отелях могут отменить систему "все включено". Это связано с высокой инфляцией, которая делает систему невыгодной для отельеров, а также с тем, что она приводит к большому объему выбрасываемой еды.