"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году до 85,2 млн т

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка продолжают повышать прогнозы сбора пшеницы в России в 2025 году. Как сообщает "СовЭкон", его новый прогноз составляет 85,2 млн тонн, что на 1,9 млн тонн выше предыдущей оценки. Прогноз повышен после публикации Росстатом обновленных данных о посевных площадях.

В частности, прогноз по Центральному региону был повышен на 1,2 млн тонн, до 21,5 млн тонн, что обусловлено как увеличением посевных площадей, так и повышением урожайности. Оценка урожая на юге выросла на 0,9 млн тонн, до 31,1 млн тонн, что также обусловлено ростом посевных площадей.

"Перспективы урожая в Поволжье и Сибири также остаются многообещающими, - заявил руководитель "СовЭкона" Андрей Сизов. - Хотя улучшение прогнозов по урожаю пшеницы в России является фактором, сдерживающим рост мирового рынка, важно помнить, что юг - регион номер один по производству и экспорту - в этом году собрал исторически низкий урожай".

Ранее прогнозы сбора пшеницы повысили компания "ПроЗерно" и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

