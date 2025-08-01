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"СовЭкон" снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году до 83,3 млн т

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз сбора пшеницы в России в 2025 году на 0,3 тысячи тонн до 83,3 млн тонн.

"Снижение обусловлено главным образом более низкой, чем ожидалось, урожайностью в ключевом южном регионе, где сбор сейчас оценивается в 30,2 млн тонн - потенциально самый низкий показатель с 2020 года (29,4 млн тонн). В 2024 году в регионе было собрано 32,6 млн тонн", - заявила компания.

Несмотря на то что урожайность на юге в последнее время несколько выросла, она все равно остается ниже ожиданий. В Краснодарском крае она составляет всего 4,6 т/га по сравнению со средним показателем в 6,3 т/га годом ранее, в Ростовской области - 2,6 т/га против 3,6 т/га год назад. Это также ниже среднего показателя за пять лет в 4,2 т/га. Некоторое снижение урожайности на юге компенсируется более высокими результатами в Ставропольском крае и Волгоградской области, отмечается в сообщении.

В то же время ситуация на полях центрального региона превосходит ожидания. Прогноз здесь повышен на 0,5 млн тонн, до 20,3 млн тонн. Урожай в Сибири также выглядит лучше прошлогоднего, его оценка выросла на 0,2 млн тонн, до 8,5 млн тонн.

Прогноз по Поволжью снижен на 0,1 млн тонн, до 19,5 млн тонн. Урожайность в регионе остается стабильной, в некоторых районах зафиксированы рекордно высокие результаты.

"Недавние обильные дожди в европейской части России, как ожидается, не окажут существенного влияния на общий объем производства, но, вероятно, уже повлияли на качество зерна, особенно озимой пшеницы в некоторых районах", - считают аналитики.

СовЭкон Ставропольский край Краснодарский край Ростовская область Волгоградская область Поволжье
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